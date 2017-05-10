Елена Батурина проиграла в суде Лондона иск к мужу певицы Глюкозы

Высокий суд Лондона 10 мая 2017 г. отказал супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батурине во взыскании ущерба с бизнесмена Александра Чистякова.

В исковом заявлении, поданном в 2013 г., Батурина утверждала, что в 2007 г. Чистяков обратился к ней с предложением принять участие в девелоперском проекте на севере Марокко, предусматривающем строительство около 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В 2008 г. стороны заключили договор, по которому Батурина должна была обеспечить 65% инвестиций – около 100 млн евро, а Чистяков – 35%, он же взял на себя руководство проектом.

Но стройка так и не началась, и в 2012 г. Батурина инициировала ревизию. Выяснилось, что только небольшая часть от предоставленных для проекта структурами Батуриной займов поступила на счет марокканской компании Andros Bay, которая должна была заниматься проектом. Остальные деньги были перечислены в офшоры, в том числе 5 млн евро – в зарегистрированную на BVI фирму, бенефициаром которой был Чистяков.

В иске, поданном в Высокий суд Лондона, Батурина просила расторгнуть соглашение, вернуть ей 97,75 млн евро, включая ущерб от обмана и набежавшие проценты. Позже она снизила сумму требований до 74 млн евро.

Иск на BVI на 5 млн евро, в котором Батурина обвиняла Чистякова в выводе этих денег на связанные с ним офшорные компании, Чистяков проиграл.

Судья Высокого суда полностью отвергла обвинения Чистякова в мошенничестве, а также пришла к выводу об отсутствии у него каких-либо фидуциарных обязанностей по отношению к Батуриной, говорится в пресс-релизе представителей Чистякова. В частности, судья отметила, что Батурина и Чистяков являются опытными сторонами, которые решили совместно заняться высокоспекулятивным зарубежным проектом в области недвижимости, который не принес того прибыльного исхода, на который они искренне надеялись. Это был изначально заложенный риск.

Судья далее отметила, что Батурина не являлась «жертвой нечистоплотной игры» со стороны Чистякова. Судья согласилась, что проекты не удалось реализовать по целому ряду причин, в том числе из-за глубокого и быстрого экономического спада в период после 2008 г., невозможности получения банковского кредитования, а также в связи с непринятием правительством Марокко определенных ключевых мер, необходимых для дальнейшего продвижения проекта, отмечено в пресс-релизе.

Тем не менее судья признала, что Чистяков не внес в проект собственных средств, как предполагалось договором с Батуриной, но, учитывая давность упоминаемых в иске событий и недостаточность предоставленных сторонами доказательств, не смогла установить, каким образом это повлияло на проект и как подсчитать возможные убытки.

В свете решения суда Чистяков намерен добиваться от Батуриной выплаты причитающихся ему судебных издержек и прочих расходов, связанных с данным делом в полной мере, сообщил его представитель.Сторона Батуриной, по словам ее представителя, готовит комментарий к решению суда.