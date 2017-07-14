Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Ливия и Нигерия подвели ОПЕК
Ливия и Нигерия подвели ОПЕК
Эффективность исполнения сделки по снижению добычи нефти странами ОПЕК упала с 95 до 75%
- Виталий Петлевой
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В странах ОПЕК производство выросло в июне на 340 000 барр./сутки до 32,6 млн из-за того, что Ливия и Нигерия, освобожденные от участия в соглашении, нарастили добычу, говорится в документах МЭА
Hussein Malla / AP
Международное энергетическое агентство (МЭА) в минувший четверг заявило, что страны ОПЕК в июне исполняли соглашение о снижении добычи на 1,3 млн барр./сутки лишь на 78%, тогда как присоединившиеся к договору страны – на 82% (они по договору должны были сократить добычу нефти еще на 500 000 барр./сутки, из которых 300 000 барр./сутки – Россия), говорится в отчете организации. При этом в мае ОПЕК исполняла свои обязательства на 95%, уверено МЭА.
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