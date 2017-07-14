Ливия и Нигерия подвели ОПЕК

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В странах ОПЕК производство выросло в июне на 340 000 барр./сутки до 32,6 млн из-за того, что Ливия и Нигерия, освобожденные от участия в соглашении, нарастили добычу, говорится в документах МЭА Hussein Malla / AP

Международное энергетическое агентство (МЭА) в минувший четверг заявило, что страны ОПЕК в июне исполняли соглашение о снижении добычи на 1,3 млн барр./сутки лишь на 78%, тогда как присоединившиеся к договору страны – на 82% (они по договору должны были сократить добычу нефти еще на 500 000 барр./сутки, из которых 300 000 барр./сутки – Россия), говорится в отчете организации. При этом в мае ОПЕК исполняла свои обязательства на 95%, уверено МЭА.