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Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Ливия и Нигерия подвели ОПЕК

Ливия и Нигерия подвели ОПЕК

Эффективность исполнения сделки по снижению добычи нефти странами ОПЕК упала с 95 до 75%

Международное энергетическое агентство (МЭА) в минувший четверг заявило, что страны ОПЕК в июне исполняли соглашение о снижении добычи на 1,3 млн барр./сутки лишь на 78%, тогда как присоединившиеся к договору страны – на 82% (они по договору должны были сократить добычу нефти еще на 500 000 барр./сутки, из которых 300 000 барр./сутки – Россия), говорится в отчете организации. При этом в мае ОПЕК исполняла свои обязательства на 95%, уверено МЭА.

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