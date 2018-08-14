Сообщение о приостановке работы «Натали турс» оказалось ошибкой

Президент «Натали турс» заверил, что туроператор по-прежнему планирует с 1 октября возобновить работу с клиентами Евгений Разумный / Ведомости

Туроператор «Натали турс» убрал со своего сайта информацию о приостановке операционной деятельности. Она была опубликована утром во вторник, но уже через несколько минут президент «Натали турс» Владимир Воробьев заявил РБК, что она некорректна и появилась на сайте из-за «человеческого фактора». Вскоре после этого на сайте «Натали турс» разместили новое сообщение. Из него следует, что, как и прежде, приостановлены только продажи, а туры, проданные на период с 4 июля по 30 сентября, аннулированы. Компания обещает возобновить продажи туров 1 октября.

Президент «Натали турс» заверял, что туроператор «продолжает деятельность». Руководитель компании указывал, что клиенты пока не получают выплаты, а в будущем компания планирует предложить им замену туров.

В Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) не поступало заявлений о прекращении деятельности «Натали турс», рассказал «Ведомостям» советник по транспорту руководителя агентства Дмитрий Горин. Аналогичного заявления не поступало и в ассоциацию «Турпомощь», подтвердил ее исполнительный директор Александр Осауленко.

Вероятно, действительно имел место технический сбой и президент «Натали турс» Воробьев не знал о планирующейся публикации, рассказывает человек, знакомый с руководством компании. По сути, сейчас «Натали турс» лишь приостановила работу сайта, согласен Осауленко. Воробьев на звонки «Ведомостей» не ответил.

«Натали турс» столкнулась с проблемами еще в начале лета. Компания объясняла их сокращением спроса, ростом стоимости топлива и волатильностью доллара. В конце июня оператор был вынужден отменять чартерные рейсы по европейским направлениям, после чего турагенты стали отказываться продавать его путевки, рассказывал «Ведомостям» Воробьев. В начале июля компания заявила об аннулировании всех проданных туров за рубеж и заморозила продажи новых.

В реестре пострадавших, подготовленном самой компанией, около 12 000 туров. Общее число пострадавших туристов может достигать 30 000. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором беспрецедентна для туристического рынка, поскольку компания получила деньги, не оказала услуги, но не хочет их возвращать и не объявляет об остановке работы.

Компания реализовывала туры от имени ООО «Панорама тур». Эта компания на момент публикации значится в реестре туроператоров на сайте Ростуризма. Согласно информации из реестра, срок действия финансового обеспечения ООО «Панорама тур» заканчивается в среду, 15 августа 2018 г. В реестре также значится ООО «Туроператор «Натали турс». При этом, как говорили ранее источники «Ведомостей», с 3 сентября Ростуризм сможет самостоятельно исключать из этого реестра компании, фактически не исполняющие своих обязательств. Это станет возможным благодаря изменениям, внесенным в законодательство. Ранее для исключения из реестра туроператоров требовалось решение самой компании или суда.