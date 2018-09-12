Бизнес / Торговля и услуги

«36,6» может увеличиться в 3,5 раза

Аптечная сеть готовит вторичное размещение акций
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Крупный продавец лекарств «Аптечная сеть «36,6» хочет провести вторичное размещение акций. Исходя из текущих биржевых котировок компания может привлечь свыше 30 млрд руб.

Совет директоров крупной аптечного ритейлера – «Аптечной сети 36,6» (бренды «36,6», А5, A.v.e, «Горздрав») одобрил дополнительную эмиссию акций компании. Решение опубликовано на сайте компании. Внеочередное собрание акционеров путем заочного голосования по этому вопросу назначено на 1 октября 2018 г. Акции «36,6» планируется разместить по открытой подписке – 257% от нынешнего уставного капитала, следует из документов к собранию акционеров. Стоимость такого пакета на закрытие торгов 11 сентября на Московской бирже превышала 30,6 млрд руб. Предполагается, что допэмиссия должна быть оплачена деньгами. «Аптечная сеть «36,6» занимала пятую строчку в рейтинге DSM Group крупнейших аптечных сетей с оборотом 23,6 млрд руб. в первом полугодии 2018 г. (-15% год к году).

У кого «36,6»

С ноября 2017 г. 28% «36,6» принадлежат кипрской Paneario Holdings, ей, в свою очередь, с 7 августа владеет Dokahuty Finance Inc. с Маршалловых островов согласно выписке из кипрского реестра. До того единственным собственником Paneario через несколько компаний был немецкий юрист Филипп Леннерт. 15% аптечного ритейлера – у американской Walgreens Boots Alliance согласно документам «36,6» на 30 июня 2018 г. Walgreens получила 15% акций «Аптечной сети «36,6» два года назад в обмен на свой дистрибуторский бизнес в России.

Еще 3% – у концерна «Россиум», управляющего активами основного акционера Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева, рассказывал летом человек, близкий к акционерам «36,6». Директор юридического департамента «МКБ капитал» и член совета директоров «Концерна «Россиум» Михаил Кирилкин в июне переизбран в новый совет директоров аптечного ритейлера, следует из его документов.

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