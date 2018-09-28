Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Владимир Лисин готовится к дороге

Структуры Лисина готовы инвестировать около 30 млрд рублей в собственную инфраструктуру

Но они окажутся напрасными без развития сети РЖД
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Структуры Владимира Лисина – НЛМК, UCL Holdings и Первая грузовая компания (ПГК) – готовы инвестировать 28,6 млрд руб. в развитие собственной транспортной инфраструктуры, следует из совместной презентации этих компаний («Ведомости» ознакомились с ней, подлинность подтвердили два человека, знакомые с документом).

НЛМК (крупнейший производитель стали в России, более 17 млн т в 2017 г.) для РЖД является четвертым по перевозкам и пятым по платежам грузоотправителем, следует из презентации. В 2017 г. производитель стали перевез по железной дороге 65 млн т грузов, заплатив 38 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике