Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Владимир Лисин готовится к дороге
Структуры Лисина готовы инвестировать около 30 млрд рублей в собственную инфраструктуру
Но они окажутся напрасными без развития сети РЖД
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Первая грузовая компания (ПГК) – готова инвестировать 28,6 млрд руб. в развитие собственной транспортной инфраструктуры
Денис Абрамов / Ведомости
Структуры Владимира Лисина – НЛМК, UCL Holdings и Первая грузовая компания (ПГК) – готовы инвестировать 28,6 млрд руб. в развитие собственной транспортной инфраструктуры, следует из совместной презентации этих компаний («Ведомости» ознакомились с ней, подлинность подтвердили два человека, знакомые с документом).
НЛМК (крупнейший производитель стали в России, более 17 млн т в 2017 г.) для РЖД является четвертым по перевозкам и пятым по платежам грузоотправителем, следует из презентации. В 2017 г. производитель стали перевез по железной дороге 65 млн т грузов, заплатив 38 млрд руб.
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