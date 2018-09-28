Структуры Лисина готовы инвестировать около 30 млрд рублей в собственную инфраструктуру

Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Владимир Лисин готовится к дороге

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Первая грузовая компания (ПГК) – готова инвестировать 28,6 млрд руб. в развитие собственной транспортной инфраструктуры Денис Абрамов / Ведомости

Структуры Владимира Лисина – НЛМК, UCL Holdings и Первая грузовая компания (ПГК) – готовы инвестировать 28,6 млрд руб. в развитие собственной транспортной инфраструктуры, следует из совместной презентации этих компаний («Ведомости» ознакомились с ней, подлинность подтвердили два человека, знакомые с документом).

НЛМК (крупнейший производитель стали в России, более 17 млн т в 2017 г.) для РЖД является четвертым по перевозкам и пятым по платежам грузоотправителем, следует из презентации. В 2017 г. производитель стали перевез по железной дороге 65 млн т грузов, заплатив 38 млрд руб.