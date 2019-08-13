С начала года США вдвое увеличили мощности по производству сжиженного газа

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Первая очередь нового американского завода по сжижению газа готовится к первой коммерческой отгрузке Александр Семенов / ТАСС

Первая очередь нового американского завода по сжижению газа Freeport LNG готовится к первой коммерческой отгрузке, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные собственной платформы слежения за торговыми потоками (cFlow). По данным агентства, готовый к погрузке танкер LNG Jurojin уже прошел Панамский канал и должен прибыть к терминалу в четверг. Представитель Freeport LNG не стал подтверждать предположение агентства, сославшись на конфиденциальность данной информации. Но технологическое производство СПГ на первой очереди завода уже началось, сообщает S&P Global Platts. Отгрузка первой коммерческой партии с нее будет означать фактический выход на мировой рынок пятого крупного американского СПГ-проекта.

По итогам 2018 г. США занимали 4-е место среди мировых стран – производителей СПГ. При общей проектной мощности производства 23 млн т СПГ в год (Cove point LNG и четыре очереди Sabine Pass LNG. – «Ведомости») страна экспортировала около 21,9 млн т сжиженного газа (6,9% мирового рынка), уступая по этому показателю лишь Катару, Австралии и Малайзии. Однако уже в первом полугодии 2019 г., увеличив производство на Sabine Pаss и запустив первую очередь завода Corpus Christi LNG (4,5 млн т), США потеснили в этом рейтинге Малайзию и довели собственную долю на мировом рынке до 9,1%. Фактическое производство СПГ в США в первом полугодии выросло на 60% до 15,8 млн т. Позднее, уже в июле, первые коммерческие отгрузки начали вторая очередь Corpus Christi LNG (до 4,5 млн т СПГ в год) и первая Cameron LNG (до 4 млн т СПГ в год). Вместе с коммерческим запуском первой очереди Freeport LNG суммарные мощности США в производстве сжиженного газа составят около 46 млн т СПГ в год.