Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: «Карусель» переезжает на «Перекресток»
В России началась трансформация гипермаркетов
Более половины сети «Карусель» закроется или превратится в супермаркеты
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X5 Retail Group начала трансформацию гипермаркетов «Карусель»: треть станет «Перекрестками»
Максим Стулов / Ведомости
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group сообщил о будущем сети «Карусель»: 91 входящий в нее гипермаркет ждет трансформация, она займет два года.
34 гипермаркета «Карусель» превратятся в супермаркеты «Перекресток» большого формата к началу 2021 г. Еще 20 закроются к 2022 г. Остальные 37 продолжат работать под брендом «Карусель» – менеджмент будет тестировать различные улучшения и анализировать перспективы иного позиционирования, продажи или закрытия.
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