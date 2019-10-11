Сервис доставки еды с инвестициями Mail.ru Group хочет стать лидером рынка

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













У компании три бренда: Level Kitchen (правильное питание), Performance Food (премиальный бренд здорового питания) и My Food (питание на любой вкус) p-food.ru

Performance Group откроет производственную площадку на Юго-Западе Москвы, она будет обслуживать клиентов столицы и области, рассказал основатель компании Артур Зеленый. Тестовый запуск планируется на конец октября, ввод в эксплуатацию – в начале ноября.

Performance Group специализируется на выпуске и доставке рационного питания – полного набора готовых блюд на каждый день. У компании три бренда: Level Kitchen (правильное питание), Performance Food (премиальный бренд здорового питания) и My Food (питание на любой вкус). Сервис предлагает около 50 программ питания (при различных заболеваниях, для набора и потери веса и проч.). Программы стоят 450–5000 руб. в день. Сервис работает в Москве и области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре (в региональных городах открыто по фабрике). Оборот компании, по собственным данным, – около 1,5 млрд руб.

Инвестиции в новый комбинат – около 320 млн руб. По словам Зеленого, это собственные средства компании и деньги акционера – Mail.ru Group (MRG; ее представитель отказался от комментариев).