Сервис доставки еды с инвестициями Mail.ru Group хочет стать лидером рынка
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Performance Group откроет производственную площадку на Юго-Западе Москвы, она будет обслуживать клиентов столицы и области, рассказал основатель компании Артур Зеленый. Тестовый запуск планируется на конец октября, ввод в эксплуатацию – в начале ноября.
Performance Group специализируется на выпуске и доставке рационного питания – полного набора готовых блюд на каждый день. У компании три бренда: Level Kitchen (правильное питание), Performance Food (премиальный бренд здорового питания) и My Food (питание на любой вкус). Сервис предлагает около 50 программ питания (при различных заболеваниях, для набора и потери веса и проч.). Программы стоят 450–5000 руб. в день. Сервис работает в Москве и области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре (в региональных городах открыто по фабрике). Оборот компании, по собственным данным, – около 1,5 млрд руб.
Инвестиции в новый комбинат – около 320 млн руб. По словам Зеленого, это собственные средства компании и деньги акционера – Mail.ru Group (MRG; ее представитель отказался от комментариев).
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