Крупный онлайн-продавец товаров для ремонта превратился в маркетплейс

Новая модель позволит «Всеинструменты.ру» эффективнее конкурировать с онлайн-гипермаркетами и специализированными магазинами товаров для ремонта и дома, считает Бурмистров. Вопрос в том, как компания будет продавать идентичные товары, отмечает эксперт: сохранять эксклюзивность имеющихся позиций и дополнять новыми или же представлять одни и те же товары по разным ценам от разных поставщиков, как это делает, например, Ozon. Пока «Всеинструменты.ру» будут сохранять эксклюзивность товаров, но в будущем планируется перейти на модель работы Ozon, подтвердил Кузнецов.