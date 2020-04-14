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Крупный онлайн-продавец товаров для ремонта превратился в маркетплейс

«Всеинструменты.ру» хочет втрое нарастить ассортимент
Ксения Вирченко
Гендиректор онлайн-магазина Виктор Кузнецов /Instagram / @viktor.kuznetsov.18

Один из крупнейших российских онлайн-магазинов товаров для ремонта и дома, «Всеинструменты.ру», запустил маркетплейс, рассказал «Ведомостям» его представитель.

О желании сотрудничать с платформой заявили 20 поставщиков, утверждает гендиректор онлайн-магазина Виктор Кузнецов. По его словам, товары партнеров появятся на площадке к концу апреля.

«Всеинструменты.ру» созданы в 2006 г. студентами МФТИ Кузнецовым, Александром Гольцовым и Николаем Гудовских. У компании, по ее данным, 274 офлайн-магазина и пункта выдачи заказов в 175 городах России и 10 магазинов-складов в Казани, Краснодаре, Воронеже и др. По оценке Data Insight, компания – на 11-м месте среди крупнейших онлайн-продавцов в России по итогам 2019 г.

По словам Кузнецова, работа по модели маркетплейса позволит значительно увеличить ассортимент. Сейчас на «Всеинструменты.ру», по собственным данным, 250 000 товаров более чем от 1100 поставщиков. Во II квартале 2020 г. на маркетплейс планируется привлечь 3000 новых поставщиков и увеличить ассортимент до 550 000 наименований. К концу 2020 г. он превысит 800 000, прогнозирует представитель компании.

Маркетплейс нужен рынку, говорит Кузнецов: многие компании потеряли основные каналы продаж. По его словам, из-за нынешней ситуации часть команды «Всеинструменты.ру» осталась без работы – этих сотрудников перенаправляют на работу с маркетплейсом.

По модели маркетплейса уже работают крупнейшие продавцы товаров для дома и ремонта, например «Леруа Мерлен» и «Петрович», напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, такой ассортимент есть и на крупных маркетплейсах – Ozon, Wildberries, goods.ru и др., напоминает он.

Новая модель позволит «Всеинструменты.ру» эффективнее конкурировать с онлайн-гипермаркетами и специализированными магазинами товаров для ремонта и дома, считает Бурмистров. Вопрос в том, как компания будет продавать идентичные товары, отмечает эксперт: сохранять эксклюзивность имеющихся позиций и дополнять новыми или же представлять одни и те же товары по разным ценам от разных поставщиков, как это делает, например, Ozon. Пока «Всеинструменты.ру» будут сохранять эксклюзивность товаров, но в будущем планируется перейти на модель работы Ozon, подтвердил Кузнецов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных