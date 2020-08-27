Кредитование малого бизнеса выросло на треть

Кредитование малого бизнеса выросло на третьВ июне малые и средние предприятия кредитовались на 36% больше, чем в мае
В июне 2020 г. малые и средние предприятия (МСП) привлекли 607 млрд руб. кредитов – на 35,7% больше, чем в мае, но на 10,8% меньше по сравнению с прошлогодним июнем. Об этом говорится в статистическом бюллетене Банка России по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.
При этом компании МСП стали брать гораздо больше кредитов – в июне их число составило 190 600, что в 1,7 раза превышает показатели мая и в 1,9 раза – июня 2019 г. Средний размер кредита при этом уменьшился – с 4,9 млн руб. в апреле до 3,2 млн в июне, сообщил Банк России. Для сравнения: по данным Банка России, средний размер кредита заемщиков юрлиц, не относящихся к МСП, составил в этот период 396,1 млн руб.
Снизились и средневзвешенные ставки по кредитам для МСП: по кредитам до одного года и свыше одного года – на 1,9 и 3,6% соответственно по сравнению с июнем 2019 г. А задолженность, наоборот, возросла до 436 млрд руб. Это на 9,2% больше, чем в начале 2020 г., и на 12,3% больше по сравнению с июнем 2019 г.
Банкиры и чиновники объясняют сложившуюся ситуацию прежде всего мерами господдержки в период пандемии. В Минэкономразвития, в частности, напоминают, что для заемщиков – субъектов МСП были упрощены требования при выдаче кредитов. В частности, исключено требование об отсутствии задолженности по налогам, сборам, по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам, сообщили «Ведомостям» в ведомстве. Специальное постановление правительства РФ также предусматривает другие методы оптимизации параметров льготного кредитования субъектов МСП, рассказали в Минэкономразвития. В частности, отменены ограничения по максимальному суммарному объему кредитных соглашений на рефинансирование, МСП предоставляется возможность рефинансирования кредитных соглашений на оборотные цели. Также расширены возможности получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере торговли за счет включения возможности реализации подакцизных товаров.
При этом в Промсвязьбанке (ПСБ) отмечают как один из важнейших факторов стимулирования стартовавшую в июне программу льготного кредитования под 2% для компаний и индивидуальных предпринимателей из списка наиболее пострадавших отраслей. Заемщики могли направить кредитные деньги на выплату зарплат, возобновление деятельности и др.
«Кредиты под 2% пользовались спросом, – рассказывают в ПСБ. – Но предприниматели предпочитали брать небольшие суммы, чтобы не наращивать долговую нагрузку в условиях нестабильности и неопределенности с дальнейшим развитием пандемии. Как результат – количество выданных кредитов выросло, но объемы снизились. Сравнительная статистика кредитования по ПСБ за июнь 2019 г. и июнь 2020 г. подтверждает эту тенденцию».
Представители «МСП банка» отмечают, что сумма кредита в рамках госпрограмм зависит от численности занятых и минимального размера оплаты труда, поэтому для сегмента МСП эта сумма относительно невелика. Кроме того, льготными условиями воспользовались те субъекты МСП, которые раньше вообще не получали кредитов.
«Конечно, государственные программы поддержали рынок кредитования, – говорят в «МСП банке». – Но сегодня уже есть предпосылки, что тенденция к росту продолжится и без влияния этих программ. Сейчас субъекты МСП возвращаются к своим докоронавирусным планам, растет потребность в инвестиционном кредитовании. На примере кредитного портфеля «МСП банка» можно отметить, что в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. объемы кредитования выросли более чем вдвое, а количество выданных кредитов увеличилось в 6,5 раза и позитивная динамика продолжается».