Кредитование малого бизнеса выросло на треть

Снизились и средневзвешенные ставки по кредитам для МСП: по кредитам до одного года и свыше одного года – на 1,9 и 3,6% соответственно по сравнению с июнем 2019 г. А задолженность, наоборот, возросла до 436 млрд руб. Это на 9,2% больше, чем в начале 2020 г., и на 12,3% больше по сравнению с июнем 2019 г.