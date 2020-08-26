Самозанятые россияне смогут открывать магазины на AliExpress

«Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 000, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти», — сказал он.