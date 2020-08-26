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Самозанятые россияне смогут открывать магазины на AliExpress

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AliExpress в ближайшее время предоставит самозанятым жителям России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса, сообщает компания.

«Открыть собственный магазин на маркетплейсе AliExpress уже в ближайшее время смогут самозанятые — физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России», — указано в сообщении.

По словам директора по развитию AliExpress Россия Дмитрия Селихова, сегодня на AliExpress присутствует более 14 000 российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса.

«Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 000, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти», — сказал он.

В России к концу июля было зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых с суммарным доходом более 110 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных