Самозанятые россияне смогут открывать магазины на AliExpress
AliExpress в ближайшее время предоставит самозанятым жителям России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса, сообщает компания.
«Открыть собственный магазин на маркетплейсе AliExpress уже в ближайшее время смогут самозанятые — физические лица, использующие специальный льготный налоговый режим, который действует в 75 регионах России», — указано в сообщении.
По словам директора по развитию AliExpress Россия Дмитрия Селихова, сегодня на AliExpress присутствует более 14 000 российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса.
«Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 000, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти», — сказал он.
В России к концу июля было зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых с суммарным доходом более 110 млрд руб.