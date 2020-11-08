Правительство просят ужесточить правила работы в такси для иностранцев

Правительство просят ужесточить правила работы в такси для иностранцевИм нельзя разрешать оформлять самозанятость, считают губернаторы
Обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину в конце октября подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также губернаторы Московской и Ленинградской областей Александр Воробьев и Александр Дрозденко. С документом ознакомились «Ведомости». Его отправку «Ведомостям» подтвердили в администрации Петербурга, Московской и Ленинградской областей, получение – в правительстве РФ. В кабинете министров добавили, что сейчас обращение прорабатывается.
Предложения направлены в правительство РФ в рамках обсуждения законопроекта о такси, который сейчас дорабатывается ко второму чтению в Госдуме, говорится в письме Мишустину. В законопроект, в частности, внесена норма, позволяющая работать таксистами лицам, выбравшим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятость). Действующее законодательство не позволяет использовать самозанятость для перевозок в такси без ИП.
«С целью обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса <...> считаем целесообразным на данном этапе допустить к осуществлению перевозок легковым такси [в качестве самозанятых] физических лиц, являющихся гражданами РФ. Оставив для иностранных граждан действующий порядок допуска к осуществлению перевозок в статусе индивидуальных предпринимателей или юрлиц», – пишут Мишустину главы четырех регионов. Они поясняют, что иностранцы постепенно вытесняют с рынка россиян и их доля среди таксистов составляет уже более 50%. И их допуск к работе в такси в качестве самозанятых «влечет лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».
В документе сообщается, что на четыре региона, главы которых подписали обращение, приходится около 178 000 легковых автомобилей такси, или 45% от их общего числа в стране. Поэтому авторы письма просят учесть их мнение при подготовке правительственного отзыва на версию законопроекта.
В ФНС сообщили «Ведомостям», что в октябре 2020 г. на учете состояло более 1,2 млн плательщиков налога на профессиональный доход, из которых 15,4% указали в качестве деятельности перевозку пассажиров. По словам представителя налоговой, статус самозанятого могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (кроме РФ входят Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).
В 2015–2017 гг. рынок такси в РФ бурно рос на фоне появления агрегаторов и снижения средней цены поездки, но затем наступила стадия стабилизации, сообщал в конце прошлого года Аналитический центр при правительстве. По его данным, объем рынка в денежном выражении в 2018 г. составил 671 млрд руб. и около 700 млрд руб. – в 2019 г. Таксистами в стране в прошлом году работало около 600 000 человек.
В ПАИС «Такси» (система автоматического сбора данных о такси) на начало октября 2020 г. числилось около 472 000 действующих разрешений (выдаются на автомобиль).
60%
такую долю, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, занимали в прошлом году агрегаторы на рынке таксомоторных перевозок. Остальное принадлежало «классическим» таксопаркам. При этом в городах с населением более 0,5 млн жителей доминировал «Яндекс.Такси», а в городах с 100 000–500 000 человек он занимал сопоставимые доли с «Везет» и «Максимом». В небольших населенных пунктах «Везет» и «Максим» опережали «Яндекс»
В «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» сказали «Ведомостям», что поддерживают переход водителей на самозанятость. По мнению «Яндекс.Такси», это позволит значительно обелить сферу таксомоторных перевозок, т. е. уйти от полулегальных схем работы. При этом в «Ситимобил» считают предложенное ограничение для приезжих из сопредельных стран избыточным: «Это не приведет к существенному снижению числа водителей-иностранцев, поскольку большинство из них работает через таксопарки». В «Яндекс.Такси» добавили, что не ждут притока иностранцев в качестве самозанятых. Сегодня из-за особенностей валютного контроля агрегатор фактически лишен возможности выплачивать деньги на счета (карты), открытые на физлиц-нерезидентов, сказал представитель сервиса. По данным ФНС, на середину октября лишь примерно у 2% самозанятых не было российского гражданства.
В «Везет» затруднились прокомментировать потенциальный запрет иностранцам оформлять режим самозанятого, но уточнили, что статус самозанятого «дает возможность сотням тысяч перевозчиков легализоваться доступным способом». В Gett и сервисе «Максим» на запросы не ответили.
Авторы письма Мишустину также просят правительство позволить регионам устанавливать максимальное количество автомобилей такси. Такая практика широко применяется за рубежом – например, в Париже, Берлине, Лондоне, Мадриде, Будапеште, Нью-Йорке, Токио, Стамбуле и других городах, говорится в письме. Глава транспортного управления Ленобласти Михаил Присяжнюк сказал «Ведомостям», что таким образом регион выступает за эффективную организацию конкуренции на рынке такси. «Выстраивается следующая формула: больше конкуренция [за лицензию на перевозки] – качественнее услуга – доступнее цена», – отметил он. Источник «Ведомостей» на рынке такси утверждает, что пункт о введении квот на количество машин такси в регионах в законопроекте был, но его убрали после критики профильных министерств и государственно-правового управления президента. В «Яндекс.Такси» сказали, что выступают за отсутствие «искусственных ограничений».
Также нужно обязать службы заказа такси открывать филиалы в каждом регионе присутствия, говорится в письме Мишустину. Это нужно для контроля безопасности перевозок, качества обслуживания пассажиров, противодействия терроризму, а также для исключения риска забастовок таксистов, поясняют авторы. Сегодня агрегатор может работать в любом регионе России, имея регистрацию головного офиса в любом городе РФ. По мнению глав регионов, допуск к перевозкам самозанятых с большой вероятностью приведет к прекращению в субъектах деятельности последних таксомоторных предприятий с водителями в штате и, таким образом, контроль за такси полностью перейдет к агрегаторам. И их официальные представительства в регионах нужны для оперативного решения проблем на местном уровне, следует из письма.
Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус считает логичным желание губернаторов иметь возможность контролировать таксомоторные перевозки на региональном уровне. Их регулирование, по словам эксперта, относится к компетенции местных властей в большинстве стран мира. Именно губернаторы отвечают перед своими избирателями за то, как организована работа такси в регионе, за безопасность перевозок, аварийность, социальные и экономические условия работы таксистов, добавил он.
В Минтрансе и Минэкономразвития своего мнения по поводу названных выше предложений не озвучили. В ведомствах лишь подтвердили «Ведомостям», что участвуют в обсуждении законопроекта о такси. Говорить об окончательной совместной позиции [всех заинтересованных сторон] преждевременно, добавил представитель Минтранса. При этом в Минэкономразвития в начале октября «Ведомостям» сообщали, что у РФ есть ряд международных обязательств, в том числе связанных с возможностью получать статус перевозчика гражданам стран ЕАЭС, и «эти обязательства должны выполняться, в том числе и в случае изменения регулирования в сфере такси». Глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев отказался от комментариев «Ведомостям», сославшись на занятость.