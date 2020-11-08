Правительство просят ужесточить правила работы в такси для иностранцев

В «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» сказали «Ведомостям», что поддерживают переход водителей на самозанятость. По мнению «Яндекс.Такси», это позволит значительно обелить сферу таксомоторных перевозок, т. е. уйти от полулегальных схем работы. При этом в «Ситимобил» считают предложенное ограничение для приезжих из сопредельных стран избыточным: «Это не приведет к существенному снижению числа водителей-иностранцев, поскольку большинство из них работает через таксопарки». В «Яндекс.Такси» добавили, что не ждут притока иностранцев в качестве самозанятых. Сегодня из-за особенностей валютного контроля агрегатор фактически лишен возможности выплачивать деньги на счета (карты), открытые на физлиц-нерезидентов, сказал представитель сервиса. По данным ФНС, на середину октября лишь примерно у 2% самозанятых не было российского гражданства.