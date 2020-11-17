Daimler будет производить двигатели с Geely

Примечательно, что у Daimler уже есть промышленный альянс с Renault. Бензиновый двигатель объемом 1,3 л совместной разработки Daimler и Renault используется в моделях Mercedes-Benz А-класса с передним приводом, в кроссоверах Scenic и хетчбэках Megane производства Renault. Mercedes-Benz также использует дизельный двигатель Renault объемом 1,5 л в моделях А- и В-класса, а также в кроссоверах CLA и GLA. А дизельный двигатель Renault объемом 1,6 л используется в модели минивэна Mercedes-Benz Vito. Как отмечает Handelsblatt, немецкий автопроизводитель может отказаться от этого сотрудничества в ближайшее время, ведь теперь малолитражные двигатели Daimler будет производить с Geely. Но Reuters сообщает, что представители Renault опровергают такую возможность. По их словам, сотрудничество с немецкой компанией продолжается, партнеры обсуждают новые возможности.