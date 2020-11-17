Daimler будет производить двигатели с Geely

Daimler будет производить двигатели с GeelyАльянс с Renault может быть расторгнут
Как сообщило 17 ноября издание Handelsblatt со ссылкой на отраслевые источники, немецкая автокомпания Daimler планирует совместно с китайским партнером Geely разрабатывать и производить бензиновые двигатели нового поколения для использования в гибридных моделях автомобилей. По словам источников, производство начнется в 2024 г. в объеме нескольких сотен тысяч двигателей в год. Daimler оценивает выгоду такого альянса в сотни миллионов евро.
В Daimler подтвердили новый проект с Geely. По заявлению компании, он является частью комплексной трансформации подразделения по производству автомобилей Mercedes-Benz в рамках целенаправленной «стратегии создания стоимости». «Наши компании собираются вместе разработать крайне эффективный модульный двигатель», – цитирует официального представителя Daimler агентство Reuters. Немцы предоставят инженерные наработки, а производство будет сосредоточено в основном в Китае, однако небольшая часть новых агрегатов может некоторое время производиться и в Европе. По заявлению Daimler, заводы компании в Германии будут постепенно переходить на производство электромоторов.
С 2018 г. Geely является крупнейшим акционером Daimler: китайская компания владеет 9,69% акций немецкой. Кроме этого Geely принадлежит шведский производитель легковых автомобилей Volvo. В сентябре 2020 г. Geely представила архитектуру электромобилей под названием Sustainable Experience Architecture. По замыслу китайской компании на этой архитектуре будут создаваться все электромобили как самой Geely (в том числе под маркой Lynk & Co), так и других марок, в том числе Volvo и Smart. Последняя принадлежит Daimler, но весной 2019 г. немцы передали развитие бренда в руки китайского партнера.
Глава немецкой компании Ола Каллениус дает высокую оценку сотрудничеству с Geely: «Наш акционер из Китая – основатель Geely Ли Шуфу думает очень дальновидно и прогрессивно, а также видит в Daimler будущее автомобилестроения. Это наш новый и очень хороший партнер, с которым мы, например, развиваем Smart. И я вижу потенциал для большего». По информации Handelsblatt, Geely будет производить в Китае две модели Smart.
Примечательно, что у Daimler уже есть промышленный альянс с Renault. Бензиновый двигатель объемом 1,3 л совместной разработки Daimler и Renault используется в моделях Mercedes-Benz А-класса с передним приводом, в кроссоверах Scenic и хетчбэках Megane производства Renault. Mercedes-Benz также использует дизельный двигатель Renault объемом 1,5 л в моделях А- и В-класса, а также в кроссоверах CLA и GLA. А дизельный двигатель Renault объемом 1,6 л используется в модели минивэна Mercedes-Benz Vito. Как отмечает Handelsblatt, немецкий автопроизводитель может отказаться от этого сотрудничества в ближайшее время, ведь теперь малолитражные двигатели Daimler будет производить с Geely. Но Reuters сообщает, что представители Renault опровергают такую возможность. По их словам, сотрудничество с немецкой компанией продолжается, партнеры обсуждают новые возможности.