Россия инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении

«Главное преимущество участия в договоре – это допуск к международному движению транспортных средств, зарегистрированных в одной стране-участнице, по территории других стран, – объясняет Федюкин. – То есть участники договариваются, что, если транспортное средство допускается к движению в Германии, оно допускается и на Украине, и в Бельгии, и в Норвегии, и в России. Это же касается и признания водительских прав, выданных в странах, присоединившихся к конвенции».