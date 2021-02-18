Россия инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движении

Россия инициировала пересмотр Конвенции о дорожном движенииС целью легализовать беспилотный автотранспорт
Россия вместе с Бельгией, Люксембургом, Португалией, Францией, Финляндией, Швейцарией и Швецией в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН иницировала пересмотр Конвенции о дорожном движении, подписанной в 1968 г. в Вене. Это документ фактически запрещает использование на дорогах беспилотников. Изменения, которые предлагается в него внести, касаются допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей, следует из материалов ЭСС ООН, с которыми ознакомились «Ведомости».
Конвенция о дорожном движении – документ, определяющий нормы функционирования дорожно-транспортных систем и стандартизирующий правила движения в странах-участницах (сейчас их 91). В нем сказано, что контроль над транспортным средством осуществляет человек, участие роботов там не предусмотрено, говорит руководитель управления по транспорту фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров.
«Модификация Конвенции о дорожном движении – это первый пункт дорожной карты «Автонет», утвержденной правительством РФ, — рассказал «Ведомостям» представитель «Автонета». — Два года назад мы совместно с Минтрансом подготовили и внесли соответствующее предложение на площадке ООН. Нас тогда поддержала Франция и Швейцария, но в целом идея не была реализована немедленно – тогда коррекцию сочли преждевременной. Сейчас процесс возобновился, у самой идеи изменения конвенции сторонников больше, соответственно, шансы на успех выше».
Регламент изменения таких документов следующий: секретариат ЭСС ООН рассылает в административные органы стран, присоединившихся к конвенции, предложения по изменению документа. На формулировку и представление возражений участникам конвенции дается 12 месяцев. Если за это время набралось не более трети возражающих, то генеральный секретарь конвенции информирует все страны о вступлении в силу этого решения через шесть месяцев. Поэтому если решение будет принято, то в силу оно вступит через полтора-два года, прогнозируют в «Автонете».
Россия и европейские государства предлагают ввести в конвенцию понятие «автоматизированной системы вождения», т. е. программно-аппаратного комплекса, осуществляющего динамический контроль за машиной. Под ним авторы поправок подразумевают все функции, необходимые при передвижении: контроль за дорогой, управление автомобилем, планирование и сигнализацию о маневрах. Также предлагается пункт о том, что автоматизированная система может быть признана водителем, если транспортное средство соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки государств.
«Действие настоящей статьи ограничивается территорией договаривающейся стороны, на которой применяются соответствующие национальные технические правила и законодательство, регулирующее эксплуатацию», – говорится в документе.
О том, что конвенция является преградой для массового внедрения беспилотных автомобилей, ранее неоднократно говорили разработчики беспилотных автомобильных систем: пока РФ является ее участником, невозможно скорректировать правила дорожного движения так, чтобы в них были предусмотрены беспилотники.
«На протяжении нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН с участием представителей Минтранса и МВД России велась подготовка изменений в конвенцию, разрешающих эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств, – заявили «Ведомостям» в Минтрансе. – Сейчас ведется оформление одобренных изменений в нее. Они позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования».
Также принято решение о формировании группы экспертов по подготовке новой конвенции для обеспечения международной основы автоматизации транспорта, добавили в пресс-службе Минтранса. В какой стадии формирование этой группы и кто в нее войдет – в министерстве не уточнили.
В случае если многие участники конвенции не поддержат предлагаемые изменения, обойти ее положения будет непросто, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
«Россия либо соблюдает требования, общие для всех стран-участниц, либо выходит из договора, – утверждает управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. – Частичное отступление от установленных конвенцией положений допускается, но только в оговоренных случаях – например, при установлении ограничений на допуск большегрузных транспортных средств, если их масса, габаритные характеристики не соответствуют установленным на уровне местного законодательства параметрам». В случаях, когда отступление от общих для всех положений конвенции самим документом не предусматривается, оно не допускается.
По словам Федюкина, США, Канада, почти все страны Азии, включая Китай, Индия, Австралия, Аргентина не присоединились к конвенции: «Но это не мешает им приводить нормы, связанные с дорожным движением, в соответствие с принятыми в странах договора».
«Главное преимущество участия в договоре – это допуск к международному движению транспортных средств, зарегистрированных в одной стране-участнице, по территории других стран, – объясняет Федюкин. – То есть участники договариваются, что, если транспортное средство допускается к движению в Германии, оно допускается и на Украине, и в Бельгии, и в Норвегии, и в России. Это же касается и признания водительских прав, выданных в странах, присоединившихся к конвенции».
Теоретически денонсация конвенции может привести к достаточно серьезным негативным последствиям – например, при организации движения грузового транспорта, считают эксперты. В большинстве стран, которые к ней не присоединялись, действуют нормы законодательства, позволяющие обеспечивать и движение зарегистрированных в других государствах транспортных средств, и использование водительских удостоверений, выданных за рубежом. Но для участников конвенции признание регистрационных удостоверений и водительских прав, выданных ее участниками, – это обязанность. А в иных случаях это вопрос на усмотрение администрации конкретной страны.
Для внедрения в России беспилотного транспорта необходимо менять не только международные договоренности, но и национальное законодательство, отмечают юристы. Чтобы полноценно эксплуатировать беспилотные авто, необходимо пересмотреть не только правила дорожного движения, предусмотреть правила получения права управления таким автомобилем и привлечения к ответственности за нарушение ПДД, рассказывала «Ведомостям» ранее адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: «Также нужно адаптировать законы, регулирующие ОСАГО, каско, особенности фиксации ДТП и определения страхового возмещения».
В глобальном смысле также могут измениться таможенные, налоговые нормы. «С учетом того, что беспилотный автомобиль технически более сложный и дорогой, чем обычный автомобиль, скорее всего, изменятся правила начисления налогов и таможенных сборов при ввозе беспилотников в Россию», – отметила Лукьянова.
Минтранс совместно с другими ведомствами внес в правительство комплекс мероприятий по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников, сообщил представитель ведомства: «Предусмотрена подготовка законопроекта, закрепляющего правоотношения, возникающие при внедрении в транспортный комплекс. Также планируется разработка проектов решений о внесении изменений в межгосударственные стандарты».