Владелец Gucci и Balenciaga инвестировал в перепродажу люкса second hand

Владелец Gucci и Balenciaga инвестировал в перепродажу люкса second handТак Kering рассчитывает заинтересовать молодежь
Французская корпорация Kering, которой принадлежат премиум-бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и др., приобрела 5% акций парижского стартапа Vestiaire Collective, сообщила компания в пресс-релизе. Vestiaire Collective – крупнейшая в Европе платформа для перепродажи подержанных сумок и одежды класса люкс. Компания основана в 2009 г., сейчас у нее уже 11 млн зарегистрированных пользователей. По итогам сделки Kering получила представительство в совете директоров Vestiaire Collective.
Сделка состоялась в рамках раунда финансирования, в ходе которого стартап привлек $214 млн и получил оценку свыше $1 млрд. Помимо Kering в стартап инвестировал американский фонд Tiger Global Management. Действующие акционеры Vestiaire Collective – компания Conde Nast (издатель журналов Vogue, GQ и Vanity Fair) и французские инвестиционные компании Eurazeo и Bpifrance – увеличили объем своих инвестиций.