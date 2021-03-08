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Какой вкус у стейков из 3D-принтера

И по какой цене продает их Redefine Meat
Софья Корепанова
Corinna Kern / Bloomberg via Getty Images

«Что вам напечатать на обед?» – такой вопрос уже не из разряда фантастики. Израильский стартап Redefine Meat научился печатать на 3D-принтере стейки, которые не отличаются от настоящего мяса. В середине февраля стартап завершил очередной раунд финансирования, чтобы начать поставки своих принтеров по всему миру. По плану экспансия должна была начаться еще в прошлом году, но помешала пандемия: продвигать продукт стартап намерен поначалу через рестораны.

Многие компании выпускают искусственное мясо из соевого и горохового протеина, кокосового жира, подсолнечного масла, натуральных красителей и ароматизаторов. Но даже если у них вкус как у настоящего фарша, не хватает главного: текстуры и вида стейка. Основатель Redefine Meat Эшхар Бен-Шитрит придумал, что с этим делать. Его принтер печатает три типа вокселей, или миллиметровых трехмерных пикселей. Одни копируют мышцы, другие – жир, третьи – кровь. Каждый стейк состоит пример из 3 млн вокселей. Меняя рецептуру и собирая их в различной последовательности и пропорциях, можно воспроизводить вырезку, рибай, пиканью и другие виды стейков. А главное – они копируют не только вкус, но и вид мяса, и даже ощущения. «Стейк – это в основном мышцы, жир и кровь в сложной структуре, которая влияет на ощущение во рту и на то, как он готовится. Вкус зависит от того, как мраморные прожилки жира тают, когда вы готовите», – говорил Бен-Шитрит онлайн-изданию Israel21c.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных