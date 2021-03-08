Какой вкус у стейков из 3D-принтера

Многие компании выпускают искусственное мясо из соевого и горохового протеина, кокосового жира, подсолнечного масла, натуральных красителей и ароматизаторов. Но даже если у них вкус как у настоящего фарша, не хватает главного: текстуры и вида стейка. Основатель Redefine Meat Эшхар Бен-Шитрит придумал, что с этим делать. Его принтер печатает три типа вокселей, или миллиметровых трехмерных пикселей. Одни копируют мышцы, другие – жир, третьи – кровь. Каждый стейк состоит пример из 3 млн вокселей. Меняя рецептуру и собирая их в различной последовательности и пропорциях, можно воспроизводить вырезку, рибай, пиканью и другие виды стейков. А главное – они копируют не только вкус, но и вид мяса, и даже ощущения. «Стейк – это в основном мышцы, жир и кровь в сложной структуре, которая влияет на ощущение во рту и на то, как он готовится. Вкус зависит от того, как мраморные прожилки жира тают, когда вы готовите», – говорил Бен-Шитрит онлайн-изданию Israel21c.