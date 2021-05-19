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Минэнерго расширяет пилотный проект социальной газификации

Бесплатное подведение трубы до участка протестируют в 15 регионах России
Матвей Катков Александр Волобуев
Первый этап программы газификации регионов начнется в 2021–2022 гг. /Владимир Смирнов / ТАСС

Как выяснили «Ведомости», количество регионов, где в первую очередь будет протестирована работоспособность новой модели социальной газификации, решено увеличить. По данным, полученным из Минэнерго, бесплатное подведение газа до границы участка опробуют в 15 регионах.

Еще осенью 2020 г., как тогда сообщали «Ведомостям» в Минэнерго, речь шла лишь о четырех пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан. Из них самый высокий уровень газификации в Московской и Тюменской областях (85,9 и 79,8% соответственно), а самый низкий – в Мурманской и Амурской (1,3 и 0,6%), уточнили в Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных