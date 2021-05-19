Минэнерго расширяет пилотный проект социальной газификации

Еще осенью 2020 г., как тогда сообщали «Ведомостям» в Минэнерго, речь шла лишь о четырех пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан. Из них самый высокий уровень газификации в Московской и Тюменской областях (85,9 и 79,8% соответственно), а самый низкий – в Мурманской и Амурской (1,3 и 0,6%), уточнили в Минэнерго.