РЖД обострила конкуренцию среди операторов

По мнению участников рынка, которые не являются прямыми интересантами, мера вызвана дефицитом платформ. «Это произошло из-за перегруженности портов Дальнего Востока в последние месяцы, а также временных ограничений со стороны РЖД на отправку грузов в восточном направлении по Транссибу после инцидента с обрушением моста в Забайкалье в июле 2021 г.», – полагает руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. «Отправка тяжелых контейнеров до 36 т в полувагонах имеет преимущество, поскольку их погрузка на фитинговые платформы затруднительна и не может быть принята к перевозке. Поэтому часть тяжелых грузов теперь может быть отправлена в полувагонах на запад России из Владивостока», – сказал руководитель отдела железнодорожных перевозок по СНГ ГК AsstrA Дмитрий Гербер. Перевозка контейнеров в полувагонах, как правило, экономически не целесообразна – грузоподъемность полувагона не может быть использована более чем на 50%, добавил Суховерша.