РЖД обострила конкуренцию среди операторов

РЖД обострила конкуренцию среди операторовМонополия разрешила возить контейнеры в полувагонах
РЖД разрешила Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) заключить договор с Владивостокским морским портом «Первомайский» (ВМПП, принадлежит «Пасифик лоджистик», которая входит в группу «Соллерс») до конца 2021 г. вести тестовые перевозки груженых контейнеров в универсальных полувагонах. Об этом говорится в телеграмме РЖД (есть в распоряжении «Ведомостей»). Подлинность документа в РЖД подтвердили. Перевозки разрешены со станции Мыс Чуркин (ДВЖД) на семь крупных грузовых узлов, в том числе в Братск, Ульяновск-3, Белый Раст, Екатеринбург-Товарный.
Обычно контейнеры перевозятся на специальных фитинговых платформах. Их транспортировка в полувагонах (открытый вагон, наиболее распространенный вид парка) запрещена РЖД еще в 2014 г.
Но в июне 2020 г. экс-президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет металлургические компании) Владимир Лисин (владеет НЛМК и одним из крупнейших операторов полувагонов – Первой грузовой компанией, ПГК) на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова предложил снова разрешить такие перевозки. Он объяснял, что в России профицит полувагонов (на фоне пандемии в 2020 г. вырос до 50 000 шт.) и их использование под контейнеры поможет снизить порожний пробег.
Тогда Лисина поддержали другие операторы полувагонов и грузоотправители. В письме гендиректору РЖД Олегу Белозерову они отметили, что разрешение увеличит пропускную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб), усилит конкуренцию на рынке перевозок в контейнерах и уменьшит нагрузку на припортовую инфраструктуру. Но операторы фитинговых платформ, прежде всего «Трансконтейнер» и Fesco, выступили против, заявив, что это вызовет профицит платформ, снизит оборачиваемость контейнеров в портах и приведет к повреждениям контейнеров и грузов. Разрешения тогда дано не было. Но в декабре 2020 г. РСПП опять просил Белоусова вернуться к вопросу. А в апреле 2021 г. президент Владимир Путин в ходе встречи с Белозеровым интересовался, можно ли возить контейнеры в полувагонах для их загрузки в условиях профицита.
По данным РЖД, парк полувагонов составляет 582 000 шт., платформ (универсальных и фитинговых) – 65 000. Перевозки контейнеров активно растут. В январе – июле 2021 г. по сети РЖД было перевезено 3,7 млн груженых и порожних контейнеров, что на 14,6% больше, чем годом ранее, число груженых контейнеров выросло на 20,8%, более чем до 2,6 млн TEU (20-футовый эквивалент). Представитель РЖД сообщил «Ведомостям», что тестовые отправки контейнеров в полувагонах были организованы еще в июле с НЛМК. Представитель ПГК сообщил, что компанию проинформировали о старте экспериментальных перевозок с Мыса Чуркин. «Мы в них не участвуем», – уточнил он. Представитель ПГК не ответил на вопрос, были ли платформы ПГК задействованы при тестовых перевозках.
Представитель НЛМК заявил, что «дальневосточное направление не является основным для компании и отправка контейнеров в полувагонах туда не планируется». Он пояснил, что опытные отправки шли в порты Северо-Западного бассейна. «По итогам эксперимента подтверждена безопасность такой схемы погрузки и возможная экономическая эффективность на ряде направлений», – уточнил собеседник «Ведомостей».
Владельцы фитинговых платформ ожидаемо негативно отнеслись к угрозе конкуренции с полувагонами. Представитель ГК «Дело» (владеет «Трансконтейнером», является крупнейшим оператором фитинговых платформ в России) рассказал «Ведомостям», что телеграмма «по заведомо острой для контейнерного рынка теме, принципиально меняющей правила работы», разослана явочным порядком, без обсуждения даже с крупными игроками. «Частный бизнес всегда демонстрировал готовность максимально конструктивно обсуждать вопросы развития рынка с РЖД и вправе ожидать аналогичного подхода от монополии», – подчеркнул он.
Саму схему представитель «Дела» назвал «нетехнологичным, трудоемким и долгим процессом, когда контейнеры грузят в полувагоны вручную с использованием брусков, гвоздей и других приспособлений». Представитель «Трансконтейнера» добавил, что возвращение к этой технологии не решит проблему дисбаланса парка, создаст риски увеличения непроизводственных пробегов и снижения коэффициента загрузки платформ, который сегодня достигает 96%.
Президент «Евросиб СПб-ТС» Дмитрий Никитин (курирует рабочую группу по развитию контейнерных перевозок при президиуме Союза операторов железнодорожного транспорта) считает, что нужно думать о правильном структурировании контейнерного рынка, о выстраивании технологичных сервисов, востребованных клиентами, а не об обратной загрузке с Дальнего Востока давно «самортизированного полувагона». По мнению генерального директора операторской компании RTSB Александра Баскакова, решение уронит доходность операторов платформ. Представитель Fesco отметил, что компании планируют приобретение платформ с учетом структуры спроса: «Заводы планируют загрузку мощностей. Доступ полувагонов на контейнерный рынок создает риск остановки производств, которые сейчас строят порядка 1500–2000 платформ в месяц».
Сейчас участники Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), в который, в частности, входят «Трансконтейнер» и Fesco, формируют консолидированную позицию для РЖД по данному вопросу с оценкой всех последствий, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков.
Представитель РЖД сказал, что компании известно о негативной реакции со стороны части операторов, но подчеркнул, что важно не нарушать баланс на рынке оперирования фитинговыми платформами. Поэтому речь пока идет о «погрузке контейнеров в полувагоны на площадках, не задействованных в организованных контейнерных отправках, где есть возможность выполнения операций по погрузке с увеличенным нормативом времени». Они, как правило, «не представляют интерес для крупных контейнерных операторов», отметил собеседник «Ведомостей». Также для безопасности перевозок разработана новая схема размещения и крепления контейнеров, которая обеспечивает безопасность и сохранность груза.
Представитель «Новотранса» (крупный оператор полувагонов) говорит, что перевозка контейнеров в полувагонах позитивно отразится на всех участниках перевозочного процесса. Операторы полувагонов смогут снизить ставки на предоставление вагонов за счет уменьшения тарифа на порожний пробег. «Считаем целесообразным подобное решение распространить и на станции других портовых дорог, в частности Октябрьской и Северо-Кавказской», – добавил он.
ВМПП, «Русская сталь», СУЭК, УГМК и «Северсталь» на запросы «Ведомостей» не ответили.
По мнению участников рынка, которые не являются прямыми интересантами, мера вызвана дефицитом платформ. «Это произошло из-за перегруженности портов Дальнего Востока в последние месяцы, а также временных ограничений со стороны РЖД на отправку грузов в восточном направлении по Транссибу после инцидента с обрушением моста в Забайкалье в июле 2021 г.», – полагает руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. «Отправка тяжелых контейнеров до 36 т в полувагонах имеет преимущество, поскольку их погрузка на фитинговые платформы затруднительна и не может быть принята к перевозке. Поэтому часть тяжелых грузов теперь может быть отправлена в полувагонах на запад России из Владивостока», – сказал руководитель отдела железнодорожных перевозок по СНГ ГК AsstrA Дмитрий Гербер. Перевозка контейнеров в полувагонах, как правило, экономически не целесообразна – грузоподъемность полувагона не может быть использована более чем на 50%, добавил Суховерша.