«Северсталь» поучаствует в проекте вакуумного поезда hyperloop в США

«Северсталь» поучаствует в проекте вакуумного поезда hyperloop в СШАКомпания может заработать до $9 млн на поставках проката
«Северсталь» и американская Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) подписали соглашение, предусматривающее поставку стали российской компанией для строительства первого коммерческого прототипа транспортной системы hyperloop, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Технология hyperloop – это система общественного транспорта, в которой используются стальные герметичные трубы с близким к вакууму давлением. Это позволяет транспортным капсулам внутри них перемещать пассажиров и грузы со скоростью до 1223 км/ч.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам