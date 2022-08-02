Цены на газ в Азии достигли двухмесячного максимума

Спотовые цены на газ в Азии впервые с 8 марта превысили $1600 за 1000 куб. м, следует из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей». При этом рост цен в Азии не привел, как это происходило обычно, к сокращению «европейской премии» (газ в Европу продается дороже, чем на рынке АТР): она по-прежнему держится выше $600 на 1000 куб. м.