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Цены на газ в Азии достигли двухмесячного максимума

Это может лишить ЕС последних свободных объемов топлива
Матвей Катков
Потребителям газа к зиме придется брать все свободные грузы СПГ за любую цену / Zuma / ТАСС

Спотовые цены на газ в Азии впервые с 8 марта превысили $1600 за 1000 куб. м, следует из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей». При этом рост цен в Азии не привел, как это происходило обычно, к сокращению «европейской премии» (газ в Европу продается дороже, чем на рынке АТР): она по-прежнему держится выше $600 на 1000 куб. м.

В Европе на фоне резкого снижения поставок из России спотовые цены вторую неделю фиксируются на уровне выше $2000 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 2 августа сентябрьский фьючерс торговался выше $2200 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных