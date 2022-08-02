Цены на газ в Азии достигли двухмесячного максимума

Цены на газ в Азии достигли двухмесячного максимумаЭто может лишить ЕС последних свободных объемов топлива
Спотовые цены на газ в Азии впервые с 8 марта превысили $1600 за 1000 куб. м, следует из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей». При этом рост цен в Азии не привел, как это происходило обычно, к сокращению «европейской премии» (газ в Европу продается дороже, чем на рынке АТР): она по-прежнему держится выше $600 на 1000 куб. м.
В Европе на фоне резкого снижения поставок из России спотовые цены вторую неделю фиксируются на уровне выше $2000 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 2 августа сентябрьский фьючерс торговался выше $2200 за 1000 куб. м.
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