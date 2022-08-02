Основатель «Р-фарма» Репик продал компанию, поставляющую медоборудование в Россию

У компании «Р-фарм интернешнл», которая занимается развитием активов по производству и дистрибуции иностранной медтехники, сменились владельцы. 29 июля основатель «Р-фарма» Алексей Репик продал доли в ней генеральному директору группы Василию Игнатьеву (33%) и ее финансовому директору Андрею Смирнову (1%), по данным «СПАРК-Интерфакса». Еще по 33% в ней теперь принадлежат гендиректору «Р-фарм холдинга» Ольге Курьяновой и некой Валерии Даевой. Последняя, по данным на апрель 2020 г., была учредителем АО «УК «Валдай», которое участники рынка связывают с Репиком. Сам бизнесмен на звонок «Ведомостей» не ответил. Игнатьев, а также представители группы «Р-фарм» и госкорпорации ВЭБ.РФ (у нее в залоге находятся все доли совладельцев «Р-фарм интернешнл») от комментариев отказались. Связаться со Смирновым, Курьяновой и Даевой не удалось.