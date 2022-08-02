Основатель «Р-фарма» Репик продал компанию, поставляющую медоборудование в Россию

Основатель «Р-фарма» Репик продал компанию, поставляющую медоборудование в РоссиюЭто может быть связано с желанием бизнесмена обезопасить свои активы от санкций
У компании «Р-фарм интернешнл», которая занимается развитием активов по производству и дистрибуции иностранной медтехники, сменились владельцы. 29 июля основатель «Р-фарма» Алексей Репик продал доли в ней генеральному директору группы Василию Игнатьеву (33%) и ее финансовому директору Андрею Смирнову (1%), по данным «СПАРК-Интерфакса». Еще по 33% в ней теперь принадлежат гендиректору «Р-фарм холдинга» Ольге Курьяновой и некой Валерии Даевой. Последняя, по данным на апрель 2020 г., была учредителем АО «УК «Валдай», которое участники рынка связывают с Репиком. Сам бизнесмен на звонок «Ведомостей» не ответил. Игнатьев, а также представители группы «Р-фарм» и госкорпорации ВЭБ.РФ (у нее в залоге находятся все доли совладельцев «Р-фарм интернешнл») от комментариев отказались. Связаться со Смирновым, Курьяновой и Даевой не удалось.
«Р-фарм интернешнл» была выделена из «Р-фарма» в 2017 г. В нее входит ряд компаний, которые занимаются разными видами деятельности. К примеру, «Фабрика РТТ» выпускает по лицензии американской компании Varian медтехнику для терапии онкологии и поставляет в Россию иностранные системы радиотерапии и радиохирургии, «Р-генпроизводство» производит медицинские инструменты и оборудование, а «Р-фарм венчурс» принадлежит производственно-лабораторный кластер «Богородское», 28% центра лабораторной диагностики «Преображенское» и 49% завода «Р-фарм Новоселки», выпускающего лекарства в Ярославле. Выручка «Р-фарм интернешнл», по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 г. выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, составив 11,9 млрд руб., чистая прибыль также увеличилась – на 56% до 4,8 млрд руб.