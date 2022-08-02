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Основатель «Р-фарма» Репик продал компанию, поставляющую медоборудование в Россию

Это может быть связано с желанием бизнесмена обезопасить свои активы от санкций
Анна Киселева
Эксперты считают, что Репик (на фото) мог выйти из компании с целью минимизировать возможные санкционные риски / Денис Абрамов / Ведомости

У компании «Р-фарм интернешнл», которая занимается развитием активов по производству и дистрибуции иностранной медтехники, сменились владельцы. 29 июля основатель «Р-фарма» Алексей Репик продал доли в ней генеральному директору группы Василию Игнатьеву (33%) и ее финансовому директору Андрею Смирнову (1%), по данным «СПАРК-Интерфакса». Еще по 33% в ней теперь принадлежат гендиректору «Р-фарм холдинга» Ольге Курьяновой и некой Валерии Даевой. Последняя, по данным на апрель 2020 г., была учредителем АО «УК «Валдай», которое участники рынка связывают с Репиком. Сам бизнесмен на звонок «Ведомостей» не ответил. Игнатьев, а также представители группы «Р-фарм» и госкорпорации ВЭБ.РФ (у нее в залоге находятся все доли совладельцев «Р-фарм интернешнл») от комментариев отказались. Связаться со Смирновым, Курьяновой и Даевой не удалось.

«Р-фарм интернешнл» была выделена из «Р-фарма» в 2017 г. В нее входит ряд компаний, которые занимаются разными видами деятельности. К примеру, «Фабрика РТТ» выпускает по лицензии американской компании Varian медтехнику для терапии онкологии и поставляет в Россию иностранные системы радиотерапии и радиохирургии, «Р-генпроизводство» производит медицинские инструменты и оборудование, а «Р-фарм венчурс» принадлежит производственно-лабораторный кластер «Богородское», 28% центра лабораторной диагностики «Преображенское» и 49% завода «Р-фарм Новоселки», выпускающего лекарства в Ярославле. Выручка «Р-фарм интернешнл», по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 г. выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, составив 11,9 млрд руб., чистая прибыль также увеличилась – на 56% до 4,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных