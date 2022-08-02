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X5 Group показала сильные результаты: чего ждать от бумаг

Их рост сдерживает неясность вокруг дивидендов, но актив интересен как долгосрочное вложение
Екатерина Литова
Несмотря на то что продуктовые гиганты инвестировали в цены на социально значимые товары, а поставщики сокращали бонусы и уходили с рынка, меры по контролю затрат и эффект операционного рычага позволили повысить рентабельность бизнеса / Евгений Разумный / Ведомости

Продуктовый ритейлер X5 Retail Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», представил финансовые результаты за II квартал по МСФО – выручка компании выросла на 18,6% относительно прошлого года и достигла 648 млрд руб., чистая прибыль выросла в 1,8 раза до 26,8 млрд руб. Валовая прибыль составила 167 млрд руб. (+19,2%), а валовая рентабельность – 25,8% (+14 б. п.), EBITDA достигла 90,1 млрд руб., а ее рентабельность – 14% (+104 б. п.).

Расписки X5 на Московской бирже после публикации отчетности росли менее чем на 1%, а торги закончили снижением на 1,86% по 1318 руб. за бумагу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных