X5 Group показала сильные результаты: чего ждать от бумаг

X5 Group показала сильные результаты: чего ждать от бумагИх рост сдерживает неясность вокруг дивидендов, но актив интересен как долгосрочное вложение
Продуктовый ритейлер X5 Retail Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», представил финансовые результаты за II квартал по МСФО – выручка компании выросла на 18,6% относительно прошлого года и достигла 648 млрд руб., чистая прибыль выросла в 1,8 раза до 26,8 млрд руб. Валовая прибыль составила 167 млрд руб. (+19,2%), а валовая рентабельность – 25,8% (+14 б. п.), EBITDA достигла 90,1 млрд руб., а ее рентабельность – 14% (+104 б. п.).
Расписки X5 на Московской бирже после публикации отчетности росли менее чем на 1%, а торги закончили снижением на 1,86% по 1318 руб. за бумагу.
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