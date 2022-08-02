X5 Group показала сильные результаты: чего ждать от бумаг

Несмотря на то что продуктовые гиганты инвестировали в цены на социально значимые товары, а поставщики сокращали бонусы и уходили с рынка, меры по контролю затрат и эффект операционного рычага позволили повысить рентабельность бизнеса / Евгений Разумный / Ведомости