X5 Group разрешили «Покупочку»Сделку по приобретению регионального ритейлера одобрила ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Х5 Group о приобретении 100% ООО «Тамерлан», которому принадлежат торговые сети «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-га». Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
Представитель X5 Group отказался комментировать возможные сроки закрытия сделки. По его словам, одним из приоритетов стратегии компании является развитие через альянсы с региональными игроками с приобретением контрольной доли.
«Мы рассматриваем возможности для таких партнерств во всех российских регионах и в некоторых случаях для изучения позиции регулятора направляем ходатайства в ФАС», - сообщил представитель X5 Group. «Ведомости» направили запрос в «Тамерлан».
«Тамерлан» работает в Поволжье и на юге России. До 2011 г. компания была одним из крупнейших франчайзи X5 Group. Сетям ритейлера сейчас принадлежат 320 магазинов «Покупочка», алкомаркетов «ПокупАлко» и производства кулинарии «Га-га». Выручка ООО «Тамерлан» в 2021 г. составила 21,7 млрд руб, чистая прибыль – 227 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».
Рыночную стоимость «Тамерлана» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 4-6 млрд руб. По его словам, компания переформатировала часть магазинов «Покупочка» в «ПокупАлко» и за счет расширенного ассортимента с алкоголем и продуктовыми позициями смогла нарастить выручку на 20%. В итоге обороты ритейлера превысили 26 млрд руб. в год без учета НДС.
Бурмистров считает, что «Тамерлан» занимает сильные позиции сразу в нескольких регионах – в Волгоградской области (там доля компании на рынке розничных продаж продуктовых товаров составляет около 8%), Астраханской области (около 3%) и в Калмыкии (доля превышает 5%). «Это сильный локальный игрок с хорошими магазинами, которые полностью подходят под стандарты «Пятерочки» и даже, возможно, «Перекрестка», - считает эксперт. По его словам, в зависимости от структуры сделки объекты могут быть эффективно интегрированы в бизнес Х5 Group и усилить позиции сети в южном регионе.