X5 Group разрешили «Покупочку»

Бурмистров считает, что «Тамерлан» занимает сильные позиции сразу в нескольких регионах – в Волгоградской области (там доля компании на рынке розничных продаж продуктовых товаров составляет около 8%), Астраханской области (около 3%) и в Калмыкии (доля превышает 5%). «Это сильный локальный игрок с хорошими магазинами, которые полностью подходят под стандарты «Пятерочки» и даже, возможно, «Перекрестка», - считает эксперт. По его словам, в зависимости от структуры сделки объекты могут быть эффективно интегрированы в бизнес Х5 Group и усилить позиции сети в южном регионе.