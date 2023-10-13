Китай согласился внести экспортную пошлину в цену электричества

Китай согласился внести экспортную пошлину в цену электричестваЭто позволит «Интер РАО» избежать потери до 1% годовой EBITDA
Российская энергетическая компания «Интер РАО», являющаяся единым оператором экспорта-импорта электроэнергии, договорилась с китайской стороной о включении экспортной пошлины в цену поставок в Китай. Об этом сообщила журналистам 12 октября представитель «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023). «Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины. Китай берет на себя оплату этой пошлины», – подчеркнула Панина.
Речь идет о гибких экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля, которые были введены российским правительством с 1 октября и будут действовать до конца 2024 г. для широкого перечня товаров. Такая пошлина распространяется в том числе на экспорт электроэнергии. Ставка пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем курсе рубля более 80 руб./$. По данным Мосбиржи, 12 октября в 17.10 мск доллар торговался по 97,3 руб.