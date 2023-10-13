Китай согласился внести экспортную пошлину в цену электричества

Речь идет о гибких экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля, которые были введены российским правительством с 1 октября и будут действовать до конца 2024 г. для широкого перечня товаров. Такая пошлина распространяется в том числе на экспорт электроэнергии. Ставка пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем курсе рубля более 80 руб./$. По данным Мосбиржи, 12 октября в 17.10 мск доллар торговался по 97,3 руб.