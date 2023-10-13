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Китай согласился внести экспортную пошлину в цену электричества

Это позволит «Интер РАО» избежать потери до 1% годовой EBITDA
Дарья Савенкова Василий Милькин
«Интер РАО – Электрогенерация»

Российская энергетическая компания «Интер РАО», являющаяся единым оператором экспорта-импорта электроэнергии, договорилась с китайской стороной о включении экспортной пошлины в цену поставок в Китай. Об этом сообщила журналистам 12 октября представитель «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023). «Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины. Китай берет на себя оплату этой пошлины», – подчеркнула Панина.

Речь идет о гибких экспортных пошлинах с привязкой к курсу рубля, которые были введены российским правительством с 1 октября и будут действовать до конца 2024 г. для широкого перечня товаров. Такая пошлина распространяется в том числе на экспорт электроэнергии. Ставка пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) составит 4–7% от таможенной стоимости товара при среднем курсе рубля более 80 руб./$. По данным Мосбиржи, 12 октября в 17.10 мск доллар торговался по 97,3 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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