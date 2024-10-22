Молодые сыры обогнали по росту продаж полутвердые

Молодые сыры (моцарелла, брынза, фета, буррата, страчателла и проч.) в первом полугодии 2024 г. показали самый динамичный рост среди всех видов сыра – их продажи год к году выросли на 15% в денежном выражении и на 9% в натуральном. Об этом сообщается в исследовании NTech, с которым ознакомились «Ведомости».