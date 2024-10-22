Молодые сыры обогнали по росту продаж полутвердые

Молодые сыры обогнали по росту продаж полутвердыеПотребительские предпочтения меняются из-за привычки готовить дома ресторанные блюда
Молодые сыры (моцарелла, брынза, фета, буррата, страчателла и проч.) в первом полугодии 2024 г. показали самый динамичный рост среди всех видов сыра – их продажи год к году выросли на 15% в денежном выражении и на 9% в натуральном. Об этом сообщается в исследовании NTech, с которым ознакомились «Ведомости».
Продажи всех видов сыра на российском рынке в январе – июне 2024 г. в денежном выражении снизились на 2%, а в натуральном увеличились всего на 5%, подсчитали в NTech.
Самая известная подкатегория – полутвердые сыры (такие, как эдам, маасдам, гауда, российский и др.) – в денежном выражении снизилась на 6%, а в натуральном увеличилась на 2%, отмечается в исследовании. Реализация твердых сыров, по данным NTech, в деньгах выросла на 6%, а в весе – на 11%. Абсолютные значения в исследовании не приводятся.