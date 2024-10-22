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Молодые сыры обогнали по росту продаж полутвердые

Потребительские предпочтения меняются из-за привычки готовить дома ресторанные блюда
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Молодые сыры (моцарелла, брынза, фета, буррата, страчателла и проч.) в первом полугодии 2024 г. показали самый динамичный рост среди всех видов сыра – их продажи год к году выросли на 15% в денежном выражении и на 9% в натуральном. Об этом сообщается в исследовании NTech, с которым ознакомились «Ведомости».

Продажи всех видов сыра на российском рынке в январе – июне 2024 г. в денежном выражении снизились на 2%, а в натуральном увеличились всего на 5%, подсчитали в NTech.

Самая известная подкатегория – полутвердые сыры (такие, как эдам, маасдам, гауда, российский и др.) – в денежном выражении снизилась на 6%, а в натуральном увеличилась на 2%, отмечается в исследовании. Реализация твердых сыров, по данным NTech, в деньгах выросла на 6%, а в весе – на 11%. Абсолютные значения в исследовании не приводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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