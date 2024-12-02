«Эконива» вышла в сегмент готовой еды

«Эконива» вышла в сегмент готовой едыПродажи такой продукции ритейлерами по итогам 2024 года могут достигнуть почти 1 трлн рублей
Группа «Эконива» запустила пилотный проект по продаже готовой и замороженной еды, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, в ассортимент вошли сырники, блины с творогом и сыром, творожная запеканка, омлет и проч. Стоимость готовых блюд варьируется от 170 до 210 руб. за упаковку, уточнил он.
Все они изготавливаются с использованием молочной продукции только собственного производства – молока, творога, сыров, добавил собеседник.
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