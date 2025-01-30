Отпускные цены на зерновой кофе в России весной вырастут еще на 20%На стоимости отражается в том числе неурожай в Бразилии и Вьетнаме
Крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе в среднем на 20% с 1 марта. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в ритейле. Один из них предполагает, что это не единственное повышение, которое случится в течение 2025 г. Названия поставщиков собеседники не уточняют.
Среди причин подорожания продукции, по словам собеседников, поставщики называют в своих уведомлениях проблемы с сырьем, засуху и высокий рост цен на сорта арабика и робуста.
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