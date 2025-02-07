Прокуратура начинает проверку Wildberries из-за досмотров в полуголом виде

Прокуратура начинает проверку Wildberries из-за досмотров в полуголом видеНа требование раздеваться при входе жаловались сотрудники склада в Софьине
Прокуратура Московской области проведет проверку Wildberries из-за жалоб сотрудников компании на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья. Об этом «Ведомостям» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин. «В прокуратуре области по вашему запросу организована проверка, – говорится в сообщении. – О результатах вам будет сообщено дополнительно».
Представитель Wildberries заявил «Ведомостям», что компания «всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содействие».
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