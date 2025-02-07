Прокуратура начинает проверку Wildberries из-за досмотров в полуголом виде

Прокуратура Московской области проведет проверку Wildberries из-за жалоб сотрудников компании на досмотры с требованием раздеться до нижнего белья. Об этом «Ведомостям» сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин. «В прокуратуре области по вашему запросу организована проверка, – говорится в сообщении. – О результатах вам будет сообщено дополнительно».