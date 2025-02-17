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Техника уступила еде в онлайн-продажах

Объем интернет-торговли в России в 2024 году достиг 9 трлн рублей
Лиана Липанова
Росту рынка способствуют в первую очередь маркетплейсы
Росту рынка способствуют в первую очередь маркетплейсы / Freepik

Рынок интернет-торговли в РФ в 2024 г. вырос на 41% почти до 9 трлн руб. Об этом «Ведомостям» заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По данным АКИТ, 97% всего объема рынка пришлось на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах. На трансграничную торговлю пришлось 3% (270 млрд руб.). Рост составил около 40%, подтвердил «Ведомостям» партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. При этом в абсолютных цифрах он оценивает рынок в 10 трлн руб. «без учета кроссбордера». Данные АКИТ представляются несколько заниженными и гендиректору «Infoline-аналитики» Михаилу Бурмистрову (он говорит о 11,4 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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