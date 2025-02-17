Техника уступила еде в онлайн-продажах

Рынок интернет-торговли в РФ в 2024 г. вырос на 41% почти до 9 трлн руб. Об этом «Ведомостям» заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По данным АКИТ, 97% всего объема рынка пришлось на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах. На трансграничную торговлю пришлось 3% (270 млрд руб.). Рост составил около 40%, подтвердил «Ведомостям» партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. При этом в абсолютных цифрах он оценивает рынок в 10 трлн руб. «без учета кроссбордера». Данные АКИТ представляются несколько заниженными и гендиректору «Infoline-аналитики» Михаилу Бурмистрову (он говорит о 11,4 трлн руб.).