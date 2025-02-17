Минэк раскритиковал идею авторизации на маркетплейсах по биометрии

Минэкономразвития РФ раскритиковало предложение Минцифры по внедрению биометрии для идентификации продавцов и покупателей на маркетплейсах. Такая мера вошла в проект федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесенный правительством в Госдуму 15 февраля. «Введение указанных форм идентификации и аутентификации повлечет значительную финансовую нагрузку на бизнес», – следует из отзыва первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова к законопроекту, который есть в распоряжении «Ведомостей». Этот документ датирован 22 января – т. е. подготовлен еще до внесения законопроекта в Госдуму.