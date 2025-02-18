«Биннофарм групп» выходит на российский рынок гормональных препаратов

«Биннофарм групп» выходит на российский рынок гормональных препаратовСейчас он практически полностью занят иностранными компаниями
Крупный российский фармпроизводитель «Биннофарм групп», подконтрольный АФК «Система», в мае 2025 г. начнет продавать в России два гормональных препарата, а в перспективе рассмотрит локализацию их выпуска. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор фармхолдинга Рустем Муратов.
Он отметил, что сейчас компания активно формирует гинекологический портфель, куда войдут эти и еще несколько препаратов. «В ближайший год планируем вывести на [российский] рынок пять продуктов, ориентированных на розничный сегмент. Два продукта для лечения эндометриоза уже зарегистрированы, они будут доступны к продаже в мае этого года», – сказал он.
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