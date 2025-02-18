«Биннофарм групп» выходит на российский рынок гормональных препаратов

Он отметил, что сейчас компания активно формирует гинекологический портфель, куда войдут эти и еще несколько препаратов. «В ближайший год планируем вывести на [российский] рынок пять продуктов, ориентированных на розничный сегмент. Два продукта для лечения эндометриоза уже зарегистрированы, они будут доступны к продаже в мае этого года», – сказал он.