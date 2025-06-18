Экспорт угля из России неожиданно начал восстанавливаться

Рост поставок обусловлен увеличением экспорта в Китай и Турцию, а также развитием трейдинга, отмечают аналитики агентства. Поставки в КНР (включая Гонконг и Тайвань) в январе – мае, по данным ЦЦИ, выросли на 14% и достигли 43 млн т. Экспорт в Турцию увеличился в 1,5 раза до 7,9 млн т. Экспорт угля через трейдеров с начала года составил около 10 млн т, что на 14% больше, чем в январе – мае 2024 г.