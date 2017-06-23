Путин дал старт стыковке частей «Турецкого потока»
Президент России наблюдал за процессом с борта судна-трубоукладчика
Президент России Владимир Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной части газопровода «Турецкий поток», передает «Интерфакс». Президента сопровождал глава «Газпрома» Алексей Миллер
1/6
Президент наблюдал за процессом, находясь на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Сейчас это судно ведёт работу по прокладке газопровода в шести с половиной километрах от берега Анапы
2/6
После знакомства с кораблем Путин с капитанского мостика спустился в основной сварочный цех, где в его присутствии была произведена стыковка мелководной и глубоководной частей трубопровода
3/6
Стыковка означает завершение строительство мелководной части проекта и начало работ на глубине Чёрного моря
4/6
Pioneering Spirit – крупнейшее строительное судно в мире, которое будет вести строительство глубоководной части «Турецкого потока. Его длина – 477 м, ширина – 124 м, длина стингера – конструкции для опускания трубы на дно – 170 м
5/6
Ежегодный планируемый объем транспортировки по двум ниткам газопровода – одна для Турции, а вторая для Европы – 31,5 млрд куб. м газа в год (по 15,75 млрд куб. на каждую)
6/6