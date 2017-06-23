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Путин дал старт стыковке частей «Турецкого потока»

Президент России наблюдал за процессом с борта судна-трубоукладчика
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