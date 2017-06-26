«Аэрофлот» направит 19,4 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

Акционеры ПАО «Аэрофлот» утвердили дивиденды по итогам работы компании в 2016 г. в размере 17,4795 руб. на одну акцию, передал корреспондент «Интерфакса» с годового собрания.

Таким образом, общая сумма дивидендов составит 19,413 млрд руб., что соответствует 50% от чистой прибыли "Аэрофлота" по МСФО за прошлый год.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 14 июля. Дивиденды планируется выплатить до 18 августа 2017 г.

По итогам 2016 г. группа получила рекордную консолидированную чистую прибыль – 38,8 млрд руб. Руководство «Аэрофлота» неоднократно заявляло, что перевозчик готов выплатить 50% от чистой прибыли и даже более при соответствующей директиве правительства.