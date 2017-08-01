Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ упала в девять раз в первом полугодии

Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в первом полугодии 2017 г. упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 9 раз, до 872 млн руб., следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 2% до 198,2 млрд руб. Себестоимость продаж авиакомпании выросла на 7,5% до 188,2 млрд руб. Валовая прибыль снизилась почти в 2 раза, до 9,96 млрд руб. Базовая прибыль на одну акцию составила 0,79 руб. против 7,22 руб. за шесть месяцев прошлого года.

За шесть месяцев 2017 г. авиакомпания увеличила перевозки на 13,5% до 15,2 млн пассажиров.