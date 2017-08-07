«Интерфакс» сообщил о вводе в строй железной дороги в обход Украины

В Ростовской и Воронежской областях введен в эксплуатацию участок железной дороги Журавка – Миллерово, который соединяет российские регионы в обход Украины. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», - сказал он. По словам собеседника агентства, движение на участке будет нарастать.

Ранее замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что этот участок железной дороги заработает 15 августа, в этот день по железнодорожной ветке «пойдут первые поезда с людьми и грузами».