РЖД готова увеличить инвестпрограмму на 15 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует увеличить инвестпрограмму 2017 г. еще на 15 млрд руб. - до 510 млрд руб. Об этом сообщил журналистам президент компании Олег Белозеров в рамках международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520».

«Инвестпрограмма компании будет корректироваться. Мы и дивиденды выплатим, и программу откорректируем в большую сторону. Она уже откорректирована до порядка 495 млрд руб., но мы хотим ее увеличить еще до около 510 млрд руб.», - сказал он.

По словам главы РЖД, средства пойдут на «большой набор проектов», а объем вложений будет расти в том числе за счет собственных оборотных средств РЖД.

«Мы договариваемся в том числе и с Москвой - Сергей Семенович [Собянин] очень внимательно относится к развитию пригорода, и он готов за счет средств Москвы финансировать нас через федеральный бюджет. Это тоже попадает в увеличение наших вложений», - отметил Белозеров. Кроме того, речь идет о проекте железной дороги в обход Украины (Журавка - Миллерово). «У нас просто остаток стоимости в следующем году, а мы хотим и сдадим этот участок в этом году - значит, мы должны будем рассчитаться с подрядчиками», - пояснил он.