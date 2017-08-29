«Лукойл» почти удвоил чистую прибыль в первом полугодии

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 г. достигла 201 млрд руб. - это почти вдвое, или на 90,7%, выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Значительное влияние на величину чистой прибыли оказал неденежный эффект от курсовых разниц, а также прибыль от продажи во II квартале 2017 г. АО «Архангельскгеолдобыча». Без учета этих факторов чистая прибыль «Лукойла» за первое полугодие 2017 г. составила 176 млрд руб., увеличившись на 6,8% год к году.

В первом полугодии 2017 г. выручка от реализации выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 10,9% до 2,791 трлн руб., что в основном связано с ростом цен реализации, увеличением объемов международного трейдинга нефтью и ростом объемов продаж нефтепродуктов в России и за рубежом. Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение объема компенсационной нефти по проекту Западная Курна - 2, отмечает компания.