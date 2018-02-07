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Uber рассказал о похитивших данные 50 млн клиентов хакерах

Хакеры, которые в 2016 г. похитили данные 50 млн клиентов и 7 млн водителей Uber, действовали из Канады и США, сообщил начальник службы информационной безопасности компании Джон Флинн, выступая в конгрессе.

В ноябре 2017 г. выяснилось, что Uber больше года скрывал информацию о краже данных своих клиентов. Хакерская атака произошла в октябре 2016 г. Хакеры получили имена, адреса электронной почты и номера телефонов около 57 млн пользователей и водителей сервиса по всему миру. Также были похищены примерно 600 000 номеров водительских удостоверений.

Вместо того чтобы проинформировать пользователей об утечке и обратиться в правоохранительные органы, компания выплатила хакерам $100 000 в качестве выкупа за украденные данные.

Как передает Reuters, Флинн назвал ошибкой решение Uber скрыть информацию об утечке данных. Он подтвердил информацию о том, что компания заплатила одному из хакеров $100 000 за удаление похищенной информации. По его словам, платеж был проведен как премия за обнаружение уязвимости в программном обеспечении.