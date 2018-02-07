Бизнес

Новости

Кристиан Лубутен может утратить монополию на женскую обувь с красной подошвой

Французский дизайнер Кристиан Лубутен может проиграть суд голландской компании и лишиться эксклюзивного права на производство женской обуви на высоком каблуке с красной подошвой, пишет The New York Times.

Лубутен сделал себе имя на дорогих женских туфлях на очень высоком каблуке, отличительной чертой которых является особый ярко-красный цвет подошвы. Объектом интеллектуальной собственности дизайнера является сочетание формы и цвета подошвы Loubоutin, однако именно оно может не устоять в европейском суде.

Еще в 2012 г. дизайнер подал в суд за нарушение прав интеллектуальной собственности на голландскую Van Haren, которая начала продавать туфли на высоком каблуке и с красной подошвой, но гораздо дешевле. Суд первой инстанции встал на сторону дизайнера, и Van Haren пришлось приостановить продажу указанной обуви.

Van Haren подала апелляцию, которая теперь дошла до Европейского суда, высшей судебной инстанции ЕС. Сегодня стало известно, что генеральный адвокат суда Мацей Шпунар рекомендовал вынести решение не в пользу Лубутена. В частности, он пришел к выводу, что «цвет вряд ли может выполнять главную функцию товарного знака, а именно - идентификацию собственника, в отрыве от контекста - то есть, в данном случае, формы подошвы». Что касается отдельно формы, то по законодательству ЕС форма не может быть признана товарным знаком. Таким образом, сочетание цвета и формы не может быть действительным товарным знаком в ЕС, заключил чиновник.

Рекомендация Шпунара не является обязательной для суда, но в большинстве случаев суд прислушивается к мнению генерального адвоката. После решения Европейского суда право окончательного решения остается за судом Нидерландов, но оно также вряд ли будет другим, пишет газета.

В 2012 г. окружной апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что красная подошва является отличительным признаком и подлежит защите как товарный знак. Но решение не касается обуви, которая сама по себе является красной.