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Россия заплатит половину штрафа МОКу до закрытия Олимпиады

Половина штрафа России, вынесенного Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря в размере $15 млн, будет выплачена до 24 февраля, заявил сегодня вице-премьер, бывший министр спорта Виталий Мутко. «50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина – после 24 февраля», – сказал Мутко, отвечая на вопрос о сроке выплаты штрафа МОКу.

Зимняя Олимпиада – 2018 в южнокорейском Пхенчхане откроется 9 февраля и закроется 25 февраля – таким образом, Россия заплатит МОКу половину штрафа до ее окончания.

В декабре 2017 г. исполком МОКа приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), наложив на него денежный штраф в размере $15 млн. Эти деньги должны пойти на создание международного агентства допинг-тестирования. На минувшей неделе председатель МОКа Томас Бах заявил, что ОКР еще не выплатил штраф.