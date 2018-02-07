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«Нафтогаз» объявил о возобновлении закупок у «Газпрома» в марте

«Нафтогаз» собирается начать закупки газа у «Газпрома» в марте этого года. Об этом заявил председатель правления украинской компании Андрей Коболев, передает УНИАН.

«Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение Стокгольмского арбитража в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", — пояснил он.

В январе Коболев заявлял, что «Нафтогаз» планирует возобновить закупки у «Газпрома» уже в I квартале 2018 г. 19 января министр энергетики Украины Игорь Насалик говорил, что правительство, одобряя финансовый план «Нафтогаза» на текущий год, не учитывало возможность закупок газа у «Газпрома». Коболев не синхронизировал свое заявление с министерством, говорил он.