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En+ прокомментировала статью Telegraph о вопросах спецслужб к IPO компании в Лондоне

В En+ прокомментировали статью издания The Daily Telegraph, вышедшую под заголовком «MI6 raises concern at oligarch’s £1bn City floatation». По мнению компании, в тексте присутствует «множество лживых обвинений и предположений о En+ Group и ее залистингованного дочернего общества UC RUSAL». «Данные обвинения наносят серьезный репутационный ущерб компании, мы их полностью и безоговорочно отрицаем», - заявил представитель компании. По его словам, En+ консультируется с юристами на предмет дальнейших действий.

«IPO En+ Group проведено в соответствии со всеми применимыми требованиями UKLA и FCA. Использование средств от IPO не нарушило санкций США и ЕС. В En+ Group и UC RUSAL действуют все необходимые политики и процедуры для полного соответствия санкционным ограничениям США и ЕС, применимым к деятельности компаний. En+ Group всегда следовала требованиям санкций», - отметили в компании.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что британская разведка MI6 обеспокоена размещением акций En+ на Лондонской бирже, что произошло без консультаций со спецслужбой. Вопросы MI6 к компании якобы вызваны санкционным режимом ЕС и США в отношении владельцев компании.

En+ провела первичное размещение акций на Лондонской бирже в ноябре 2017 г. Компания привлекла за счет допэмиссии $1 млрд, еще $500 млн получил Дерипаска.