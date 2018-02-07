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«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению

«Яндекс» сообщил, что «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, инвестировав в новую компанию соответственно $100 млн и $225 млн. В результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд.

По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат «Яндексу», 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам. Параметры сделки несколько скорректированы: ранее предполагалось, что доля Uber в СП будет немного ниже - 36,6%, а у сотрудников - больше (4,1%). Бизнесы по онлайн-заказу поездок объединены в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в СП переходит сервис UberEATS в этих странах.

Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси». В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса»: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, глава и основатель Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук. Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

После объединения «Яндекс.Такси» и Uber могут привлечь сторонних инвесторов в СП, в том числе через IPO. Как сообщал финдиректор «Яндекса» Грег Абовский агентству Bloomberg, размещение может состояться в первой половине 2019 г., вероятнее всего в США.