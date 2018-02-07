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На старейшей из шахт «Южкузбассугля» произошел обвал пород

В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошел обвал породы, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отметили в управлении МЧС, «по предварительным данным, погиб один человек», еще один получил травмы. На аварийном участке в момент обрушения породы были еще восемь человек, они вышли на поверхность. Всего под землей на тот момент находилось 125 человек.

На месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательного отряда. Шахта работает в штатном режиме.

Шахта «Осинниковская» находится под управлением Распадской угольной компании, управляющей угольными активами ПАО «Распадская» и «Южкузбассуголь» (входят в Evraz).