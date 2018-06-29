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Интернет-ритейлер Lamoda ищет здание под традиционный магазин

Первый магазин традиционного формата ритейлер Lamoda может открыть до конца 2018 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Сейчас компания ищет помещение в Москве, договор аренды еще не подписан. В перспективе Lamoda не исключает создания мультибрендовых магазинов в крупных российских городах.

На сайте рекрутинговой компании HeadHunter издание обнаружило вакансию Lamoda на позицию руководителя направления розничных продаж. Представитель компании уточнил, что такой менеджер необходим для переформатирования пунктов самовывоза в практически полноценные магазины с продавцами и примерочными.

Сейчас по охвату покупателей Lamoda отстает от своего ближайшего конкурента – Wildberries, отмечает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Wildberries планирует к концу 2018 г. увеличить количество пунктов выдачи до 2500, тогда как у Lamoda их пока 120.

Представитель Lamoda заявил «Ведомостям», что до сегодняшнего дня компания не планировала запускать сеть офлайн-магазинов – ни ради прибыли, ни по какой-либо другой причине. Вакансии о наборе сотрудников компания регулярно размещает для развития собственной сети пунктов выдачи заказов, прежде всего это касается онлайн-бизнеса, указывают в компании. «Наши проекты в офлайне, будь то pop-up store или тот же офлайн-магазин, если бы мы решили его открыть, – имиджевые. Для нас это возможность коммуницировать с клиентами на другом уровне, а также познакомить с Lamoda тех, кто по-прежнему с недоверием относится к интернет-покупкам», – отметил представитель.