Минфин уравнял минимальную цену на «слабую» и «крепкую» водку

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Захарова прокомментировала отставку Джонсона словами Лермонтова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона цитатой из стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта» («На смерть Пушкина»). Об этом она написала в своем Facebook.

«Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», – пошутила Захарова.

По ее оценке, «даже британский король политической эксцентрики» не захотел оставаться в «дырявой шлюпке» правительства Терезы Мэй. «А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и т. д. становится уже опасно. Мнимую «солидарность» надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная», – написала Захарова.

«Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного: все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса», – считает представитель МИД России.

Сегодня стало известно, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел, а Тереза Мэй приняла ее. Причиной ухода Джонсона назывались резкие разногласия с премьером страны относительно стратегии выхода из ЕС (Brexit). Джонсон стал третьим покинувшим правительство сторонником «жесткой» линии – ранее в отставку отправились министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

Лермонтовское четверостишие, которое Захарова посчитала нужным оборвать на половине, звучит так: «Не вынесла душа поэта/Позора мелочных обид,/Восстал он против мнений света/Один, как прежде… и убит!»