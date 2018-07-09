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Россия увеличила импорт пальмового масла на четверть

В январе-мае импорт сыров и творога в Россию вырос в физическом выражении при снижении в стоимостном, а ввоз пальмового масла увеличился на четверть, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, ввоз сыров и творога в натуральном выражении вырос на 11,4% до 101 100 т, но их стоимость снизилась на 5,3% до $361,6 млн. Поставки пальмового масла выросли год к году на 26,9% до 412 100 т (до $308,9 млн в стоимостном выражении).

Поставки мяса (без мяса птицы) составили 159 300 т (на $577,6 млн), что на 35,8% (на 25,9% в стоимостном выражении) меньше, чем за 5 месяцев прошлого года.

В 2017 г. Россия импортировала 891 000 т пальмового масла и его фракций, что оказалось на 0,7% больше, чем в 2016 г. При этом в начале прошлого года импорт пальмового масла был почти на 16% ниже по сравнению с 2016 г. Пальмовым маслом может быть частично оплачен заключенный в начале 2018 г. контракт на поставку Индонезии 11 многофункциональных истребителей Су-35 на $1 млрд.