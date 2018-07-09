Бизнес

Новости

Космодром Восточный помирился с подрядчиком в споре на 3,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску космодрома Восточный к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (прежнее название предприятия – «Спецстройтехнологии») о расторжении контракта и взыскании 3,5 млрд руб., передает «РИА Новости».

Космодром подал иск в суд в январе. Изначально руководство Восточного требовало расторгнуть госконтракт, заключенный 28 декабря 2014 г. По условиям этого контракта ФГУП исполнял обязанности подрядчика строительства объектов космодрома. Предприятие должно было передать недостроенный объект, документы и материалы по нему и освободить строительную площадку. Помимо этого истец требовал вернуть авансовые платежи на сумму свыше 157 млн руб. и взыскать неустойку в размере 3,4 млрд руб.

Суд 9 июля выделил в отдельное производство требование о взыскании неустойки. По требованию о расторжении контракта, передаче имущества и взыскании аванса утвердил мировое соглашение. Условия мирового соглашения на заседании не перечислялись. Однако представитель ФГУПа заявил, что предприятие обязуется вернуть авансовые платежи.

Ранее представитель ответчика заявлял в суде, что стороны не имеют разногласий относительно неимущественных требований. Сумма денежного взыскания обсуждается, на объекте работает специальная комиссия, говорил он.

В июне Арбитражный суд Москвы по иску космодрома Восточный взыскал более 577 млн руб. с ФГУПа. Тогда суд удовлетворил иск частично. Восточный требовал взыскать с подрядчика около 2,5 млрд руб. неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта на строительство комплекса эксплуатации районов падения.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету