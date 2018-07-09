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Космодром Восточный помирился с подрядчиком в споре на 3,5 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску космодрома Восточный к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (прежнее название предприятия – «Спецстройтехнологии») о расторжении контракта и взыскании 3,5 млрд руб., передает «РИА Новости».

Космодром подал иск в суд в январе. Изначально руководство Восточного требовало расторгнуть госконтракт, заключенный 28 декабря 2014 г. По условиям этого контракта ФГУП исполнял обязанности подрядчика строительства объектов космодрома. Предприятие должно было передать недостроенный объект, документы и материалы по нему и освободить строительную площадку. Помимо этого истец требовал вернуть авансовые платежи на сумму свыше 157 млн руб. и взыскать неустойку в размере 3,4 млрд руб.

Суд 9 июля выделил в отдельное производство требование о взыскании неустойки. По требованию о расторжении контракта, передаче имущества и взыскании аванса утвердил мировое соглашение. Условия мирового соглашения на заседании не перечислялись. Однако представитель ФГУПа заявил, что предприятие обязуется вернуть авансовые платежи.

Ранее представитель ответчика заявлял в суде, что стороны не имеют разногласий относительно неимущественных требований. Сумма денежного взыскания обсуждается, на объекте работает специальная комиссия, говорил он.

В июне Арбитражный суд Москвы по иску космодрома Восточный взыскал более 577 млн руб. с ФГУПа. Тогда суд удовлетворил иск частично. Восточный требовал взыскать с подрядчика около 2,5 млрд руб. неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта на строительство комплекса эксплуатации районов падения.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету

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Политика
Новости

Тереза Мэй назначила нового министра иностранных дел Великобритании

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министром иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сообщает The Guardian. «Королева Елизавета II была рада одобрить назначение Джереми Ханта министром иностранных дел Великобритании», – говорится в заявлении канцелярии премьера.

С сентября 2012 г. Хант был министром здравоохранения Великобритании, с мая 2010 г. по сентябрь 2012 г. – министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

В понедельник, 9 июля, Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел из-за несогласия с планом выхода Великобритании из ЕС, одобренным правительством под руководством Мэй. Позднее он написал ей письмо, в котором объяснил причины своего ухода. Джонсон выступал за более «жесткий» вариант Brexit. По его словам, выбранный Мэй политический курс приведет страну к «полубрекситу».

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Стиль жизни
Новости

FIFA оштрафовала помощника тренера сборной Хорватии на $15 000

Ведомости
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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал помощника тренера хорватской сборной Огнена Вукоевича на $15 000 за видеоролик в интернете, выложенный после матча с Россией.

Штраф составил 15 000 швейцарских франков (1 франк равен приблизительно $1). Вукоевичу вынесено предупреждение за «неспортивное поведение». Принимая решение, комитет FIFA обратил внимание на то, что помощник тренера и Федерация футбола Хорватии извинились за инцидент. Сейчас Вукоевич отстранен от работы со сборной.

Защитник сборной Хорватии Вида, забивший гол в матче против России, после игры записал с Вукоевичем видео. На нем они говорят: «Слава Украине! Эта победа для «Динамо» и Украины. Хорватия, вперед!». Видео было выложено в Instagram Вукоевича.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о новых увольнениях в «Интер РАО»

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В «Интер РАО» начинается новая волна увольнений, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В ближайшее время компанию могут покинуть два топ-менеджера: член правления Ильнар Мирсияпов, а также гендиректор «Интер РАО – управление электрогенерацией» Тимур Липатов.

По информации источников издания, Липатов может возглавить компанию «Силовые машины» Алексея Мордашова. У Липатова 9 июля был последний день в должности гендиректора «Интер РАО – управление электрогенерацией», на время передачи дел он станет советником руководителя «Интер РАО» Бориса Ковальчука. В свою очередь гендиректором «Интер РАО – Управление электрогенерацией» станет советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев. В «Силовые машины» Липатов переходит по приглашению Мордашова, уточняет издание.

Новое место работы Мирсияпова источники «Коммерсанта» не называют, однако не исключают, что он может перейти в одно из федеральных ведомств. В «Интер РАО» не комментируют данную информацию.

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Финансы
Новости

Суд заочно арестовал бывшего председателя совета директоров банка «Советский»

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Мосгорсуд заочно арестовал бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд заочно избрал в отношении Митрушина меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве», – рассказали в суде.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время Митрушина объявят в международный розыск. По его словам, следственный департамент МВД подозревает Митрушина в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Банк «Советский» проходил санацию три раза. В 2015 г. его финансовым оздоровлением занялся бывший на тот момент под контролем АСВ «Российский капитал». Потом санацией «Советского» занялся Татфондбанк, но через несколько месяцев финансовые проблемы начались уже у него самого, и ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале 2018 г. ЦБ объявил, что забирает банк в ФКБС.

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Политика
Новости

Борис Джонсон рассказал о причинах ухода в письме Терезе Мэй

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Борис Джонсон, подавший в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании, написал письмо британскому премьеру Терезе Мэй. В нем он назвал причины, по которым решил уйти в отставку. Полный текст письма приводит BBC.

Основной причиной ухода Джонсон назвал осознание того, что в правительстве не поддерживают его позицию по Brexit. «В пятницу я признал, что у меня слишком мало сторонников, чтобы рассчитывать на победу, и поздравил Вас с тем, что Вы хотя бы смогли достичь решения кабинета министров о направлении дальнейшего движения. Как я сказал тогда, для правительства «время пения настало». Проблема в том, что за уикенд мне так и не удалось выдавить из себя хоть слово этой песни. Наш принцип - коллективная ответственность. Поскольку совесть не позволяет мне поддержать упомянутые предложения, я заключил, что, к несчастью, должен уйти», - говорится в письме.

Джонсон считает, что идея Brexit «умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе», а выбранный Мэй курс свидетельствует о том, что Великобритания движется «к статусу колонии». «Вряд ли в этом есть какие-то экономические или политические преимущества» - отметил он.

По его словам, одобренный правительством Великобритании план Brexit не позволит стране самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны, а также распоряжаться денежными потоками.

Джонсон поблагодарил сотрудников британского МИДа за плодотворную совместную работу. «Я горжусь сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей», - отметил он.

Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании сразу после того, как об уходе объявил министр по Brexit Дэвид Дэвис.

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Технологии
Новости

Samsung открыл крупнейший завод по производству смартфонов в Индии

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Южнокорейская компания Samsung Electronics открыла крупнейший завод по выпуску смартфонов в Индии, передает CNN. В церемонии открытия принимали участие  премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Завод расположен в индийском городе Ноид, штат Уттар-Прадеш (в часе езды от Нью-Дели). Он построен на 32 акрах земли рядом с другим заводом компании.

Благодаря новым мощностями Samsung теперь будет производить в Нойде до 120 млн устройств ежегодно (до открытия нового завода в Нойде Samsung выпускал 68 млн смартфонов). Samsung наладил производство мобильных устройств в Индии с 2007 г.

«Мы верим, что с корейскими технологиями и индийским производством мы будем производить лучшую в мире продукцию», - заявил во время церемонии открытия завода премьер-министр. «Этот завод - это большой шаг в направлении превращения Индии в центр мирового производства», - добавил он.

Еще полгода назад Samsung лидировал в Индии по продажам смартфонов. Однако после выхода на этот рынок китайского конкурента Xiaomi Samsung утратил свои позиции. Сейчас у Xiaomi в Индии шесть заводов по производству смартфонов. Китайский производитель продолжает наращивать присутствие в Индии.

Samsung представил Galaxy Note 8

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Политика
Новости

Законопроект о наказании за вовлечение подростков в протесты поддержан правительством

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Правительство России поддержало законопроект Госдумы о наказании до 15 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, сообщил «Интерфакс».

«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки», - говорится в заключении правительства, попавшем в распоряжение агентства.

В конце мая законопроект о поправках в КоАП предложила группа депутатов от «Единой России». За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрен штраф для граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц – от 250 000 до 500 000 руб.

Повторное правонарушение будет наказываться в соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 150 000 до 300 000 руб., или обязательные работы до 200 часов, или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 200 000 до 600 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб. Протоколы будет составлять полиция.

В пояснительной записке целью законопроекта называлось «недопущение причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних».

В октябре прошлого года на заседании Совета по правам человека начальник ГУ по борьбе с экстремизмом МВД Тимур Валиулин предложил наказывать родителей и учебные заведения за участие школьников в несанкционированных акциях. Он предложил подумать над поправками в законодательство, которые усилили бы ответственность не только детей, «которые не знают, на что идут», но и их родителей и учителей. 

В 2017 г. в Москве прошли три крупные несанкционированные акции протеста, организованные Алексеем Навальным: 26 марта, 12 июня и 7 октября (в регионах часть акций была согласована). Еще две акции прошли в 2018 г. – 28 января и 5 мая. Во всех принимали участие много подростков и студентов. После этого во многих школах учителя проводили разъяснительные беседы, записи которых попали в соцсети.

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Бизнес
Новости

Греф предупредил Путина об опасности налогового маневра в нефтяной отрасли

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Президент Сбербанка Герман Греф предупредил главу государства Владимира Путина об опасности налогового маневра для нефтеперерабатывающей отрасли и кредитующих ее банков. Соответствующее письмо Греф направил Путину в конце прошлой недели, пишет РБК со ссылкой на источники. В документе говорится о необходимости пересмотреть параметры налогового маневра. Сбербанк готов принять участие в доработке законопроекта, написал Греф Путину.

Представитель Сбербанка подтвердил факт отправки письма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать переписку.

Налоговый маневр в нынешнем виде может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже стать причиной банкротства отдельных заводов, пишет Греф. Только Сбербанк выдал нефтяным компаниям на модернизацию НПЗ кредиты на сумму около 455 млрд руб. Еще 110 млрд руб. – это открытые, но пока не выбранные кредитные линии, предоставленные Сбербанком на эти цели. Всего российские банки выдали нефтяным компаниям кредиты на модернизацию НПЗ на общую сумму 800 млрд руб., говорится в письме Грефа.

Завершение налогового маневра может привести к тому, что нефтяные компании не смогут обслуживать эти кредиты, а это значит, что банки не вернут свои деньги, предупреждает Греф. Невозврат кредитов грозит сокращением прибыли и дивидендов Сбербанка на 230 млрд руб. до 2024 г. Речь идет о риске невыплаты до 240 млрд руб. дивидендов в 2019–2024 гг. По итогам 2017 г. Сбербанк выплатил 271 млрд руб. дивидендов, 36,2% чистой прибыли.

Правительство собирается провести налоговый маневр в нефтяной отрасли за шесть лет (2019–2024 гг.). Государство планирует поэтапно обнулить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, повышая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Российские власти рассчитывают, что налоговый маневр позволит компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета и заработать до 1,6 трлн руб., объяснял ранее курирующий в правительстве ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 64%

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«АвтоВАЗ» в январе – июне 2018 г. на 64% увеличил продажи автомобилей LADA на внешних рынках до 16 592 штук, сообщила пресс-служба компании. В июне за пределами России продано 3508 автомобилей марки (+34% к июню 2017 г.), что является лучшим итогом месяца за последние 3 года.

Основные экспортные рынки «АвтоВАЗа» - Казахстан и Белоруссия, в эти странах продано соответственно 5854 и 4206 автомобилей. В Казахстане LADA лидирует на рынке с долей 22,4% (выросла с 17,8%), в Белоруссии с долей 18,4% (выросла с 9,4%) занимает второе место. В первом полугодии «АвтоВАЗ» вышел на рынки Кубы, Чили и Туниса, всего компания экспортирует автомобили более чем в 30 стран. Самые популярные экспортные модели - семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на них приходится примерно по 30% всего экспорта.

На российском рынке «АвтоВАЗ» в первом полугодии продал в десять раз больше автомобилей LADA, чем экспортировал - 169 884 (+21,1%). Доля на российском рынке, по оценкам компании, - около 20%. На экспорт пришлось 9% продаж LADA.

«В абсолютном выражении экспорт «АвтоВАЗа» невелик, идет восстановление с низкой базы после потери в 2014 г. ключевого экспортного рынка - Украины», - говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Компания вполне может сохранить такие темпы роста и во втором полугодии и по итогам 2018 г. поставить на экспорт порядка 40 000 автомобилей и машинокомплектов [у «АвтоВАЗа» есть сборочное производство в Казахстане - «Ведомости»], считает Беспалов. В 2017 г. «АвтоВАЗ» продал за рубежом 25 000 машин, или 7,4% от общих продаж LADA.

В 2012-2013 гг. «АвтоВАЗ» экспортировал примерно по 70 000 авто, если компания сохранит усилия по диверсификации рынков сбыта, то сможет вернуться на эти показатели в 2019 г., добавляет Беспалов.

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Политика
Новости

Кирилл Молодцов перешел из Минэнерго в администрацию президента

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Бывший замминистра энергетики Кирилл Молодцов стал помощником главы администрации президента России, передает РИА «Новости». «Уже приступил к работе в администрации президента в качестве помощника главы», — рассказал Молодцов агентству, добавив, что в администрации президента он будет курировать работу комиссии при президенте по стратегическому развитию ТЭК.

Молодцов был назначен замминистра энергетики в 2013 г. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о его отставке в связи с переходом на другую работу 5 июля.

Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности была учреждена в 2012 г. Председателем комиссии является сам глава государства Владимир Путин, ответственным секретарем – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В состав комиссии входят представители крупнейших российских компаний и органов власти.

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Политика
Новости

Великобритания обвинила Россию в причастности к гибели женщины от «Новичка»

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Сегодня Великобритания на официальном уровне заявила, что Россия причастна к гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим агентом «Новичок» 4 июля. Заявление об этом сделал министр обороны страны Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте.

«Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к смерти гражданки Великобритании. Полагаю, что весь мир присоединится к нам в осуждении этого деяния», - передало агентство Reuters слова Уильямсона. Имел ли Уильямсон в виду под «нападением» новый инцидент 4 июля, неясно, подчеркивает агентство.

4 июля полиция Великобритании сообщила об инциденте в Эймсбери, Уилтшир, где двух человек госпитализировали в критическом состоянии с симптомами тяжелого отравления. Впоследствии Скотленд-ярд заявил, что они отравились тем же веществом «Новичок», что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в находящемся неподалеку Солсбери. Одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджес, скончалась 8 июля.

The Guardian выяснила, что другой пострадавший от отравления - 45-летний Чарли Роули - был старьевщиком. По данным британских СМИ, сейчас приоритетная версия правоохранителей - контакт Роули с выброшенной кем-то емкостью из под «Новичка», использованного при отравлении Скрипалей.

Лондон вскоре после отравления Скрипалей 4 марта этого года обвинил Россию в его организации. Москва это категорически отрицала, настаивая, что Великобритания не представила никаких доказательств. Тем не менее межгосударственный скандал привел к резкому охлаждению отношений, взаимной высылке дипломатов и расследованию источников благосостояния российских богачей, живущих в Великобритании.

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