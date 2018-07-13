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Johnson&Johnson обязали выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающей рак продукции

Суд присяжных в штате Миссури обязал Johnson&Johnson (J&J) выплатить 22 женщинам $4,69 млрд в качестве компенсации, сообщает Bloomberg. Истцы доказали, что из-за использования произведенного компанией талька, который содержал асбестовую пыль, у них развился рак яичников. Решение суда спровоцировало падение котировок компании на 1,4%.

Это шестая по размеру компенсация в истории крупнейших в США разбирательств о некачественных товарах. Каждый из истцов претендует на получение $25 млн.

Представитель J&J Кэрол Гудрич заявила о намерении компании оспорить решение суда, которое стало результатом «фундаментально несправедливого процесса». Компания отрицает наличие в ее продукции следов асбестовой пыли.

Рассмотренный в Миссури иск является лишь эпизодом в ряду более чем 9000 судебных заявлений, поданных против компании в США. В них доказывается, что асбестовая пыль в произведенном J & J тальке вызывает рак.